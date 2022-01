Florentino Pérez avisa a Ancelotti: el error de Zidane, a escena

El Real Madrid disputará este domingo la final de la Supercopa de España frente al Athletic Club tras imponerse al FC Barcelona en la semifinal. Los blancos no contemplan la posibilidad de no sumar un nuevo título para sus vitrinas, teniendo en cuenta el gran momento de forma en el que llegan. Florentino Pérez le habría advertido a Carlo Ancelotti respecto a evitar cometer el mismo fallo de Zinedine Zidane durante la temporada pasada, teniendo en cuenta que fue el conjunto vasco el que eliminó a los blancos de esta competición, aunque en aquella ocasión fue en semifinales. Los de Marcelino García Toral son los actuales campeones de la competición, por lo que el conjunto merengue deberá mejorar notablemente su puesta en escena respecto al Clásico en el que se dejó ir durante varios tramos del encuentro.

Ambos equipos se han visto las caras en dos ocasiones esta temporada, habiendo disputado en apenas 20 días los dos encuentros de LaLiga entre ellos, saldándose ambos con la victoria del Real Madrid tanto en el Santiago Bernabéu como en San Mamés. Pese a todo, el cuadro vasco dispuso de muchas oportunidades claras para haber conseguido empatar al menos alguno de los dos duelos, sobre todo en Chamartín; aunque el buen momento de Thibaut Courtois frenó a los de Marcelino. Las palabras de Ancelotti han sido muy cautas respecto a la final, asegurando que a un partido todo puede llegar a pasar y que relajarse no puede estar permitido.

Esta temporada el Real Madrid está sabiendo gestionar sobradamente las grandes citas con Carlo Ancelotti al mando, a pesar de que el juego desplegado por el conjunto blanco no está siendo siempre el más vistoso. El cuadro merengue suma 8 victorias en 8 encuentros frente a sus máximos rivales en el campeonato doméstico, buscando conseguir el primer título en juego de la temporada para asentar las buenas sensaciones y dar el primer golpe sobre la mesa con vistas tanto a LaLiga como a la Champions League como una buena inyección de confianza de cara al futuro.

Ancelotti ya está avisado respecto al error de Zidane durante la temporada pasada ante el Athletic Club, con la final del domingo marcada en el calendario blanco como una cita muy importante en la que no se contempla fallar. En cuanto al once, la única duda para el técnico italiano reside en la banda diestra entre Asensio, Rodrygo o Valverde; mientras que los de Marcelino apuntan a presentar el mismo once que logró imponerse al Atlético de Madrid, soñando con conseguir su segunda Supercopa de España consecutiva.