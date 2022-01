Carletto rompe su pacto con Eden Hazard: detonante definitivo

La victoria del Real Madrid durante la noche de ayer ante el Valencia en el Santiago Bernabéu ha supuesto volver a la senda del triunfo para los de Carlo Ancelotti tras arrancar el 2022 con derrota ante el Getafe; continuando en su carrera por conseguir el título de LaLiga. La cruz de la moneda fue nuevamente Eden Hazard, que no disputó un solo minuto en el choque, con el futbolista belga fuera de los planes de Carletto en un partido muy importante para los blancos. Las dos buenas actuaciones del '7' merengue hace tan solo unas semanas parecen haberse quedado en un espejismo, mientras los rumores sobre su posible salida en este mes de enero vuelven a aumentar tras su último varapalo; con Ancelotti rompiendo un supuesto pacto con el crack que aseguraba darle la titularidad por delante de Rodrygo Goes y Marco Asensio para que recuperase la confianza.

El gran momento de la dupla conformada por Vinícius Júnior y Karim Benzema deja solamente una vacante en el tridente ofensivo del Real Madrid, puesto para el que Marco Asensio fue el elegido para el encuentro ante el Valencia. Las buenas sensaciones de Eden Hazard durante las últimas semanas no han cambiado la opinión de Carlo Ancelotti, que apunta a no contar con el atacante belga de cara a la próxima temporada con Kylian Mbappé y Erling Haaland en su punto de mira. El propio Hazard no contempla salir en enero según su entorno, aunque desde el club continúan sin descartar esta posibilidad si llega una oferta interesante durante las próximas semanas.

En caso de no conseguir cerrar la salida de Eden Hazard durante este mercado invernal, todo apunta a que Florentino Pérez buscaría encontrar destino para el belga durante el próximo verano; con el Paris Saint-Germain como posible interesado si Zinedine Zidane termina tomando las riendas del banquillo galo; sin descartar otras posibles opciones como su regreso al Chelsea de Thomas Tuchel o su desembarco en el Newcastle United para liderar el nuevo proyecto millonario de Bin Salmán en la Premier League.

Por el momento, la situación de Eden Hazard en el Real Madrid continúa en punto muerto tras quedarse nuevamente fuera de los planes de Carlo Ancelotti en el encuentro ante el Valencia. Una posible oferta podría hacerle abandonar Chamartín durante este mes de enero, aunque el jugador quiere quedarse para ganarse un sitio en el Santiago Bernabéu. El gran fichaje galáctico blanco de los últimos años continúa sin arrancar, y su futuro continúa siendo incierto al no contar con la confianza de Carletto.