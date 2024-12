Florentino Pérez cierra la puerta por Dani Ceballos pero Laporta abre otra al Real Betis

Florentino Pérez le ha cerrado la puerta en la cara al Real Betis en su propuesta por Dani Ceballos, que de hecho ni siquiera ha llegado a formalizarse, pero el Real Betis ha encontrado otra abierta en Barcelona, más que nada porque Joan Laporta, vistas las circunstancias, permitiría una salida del club.

Esas circunstancias tienen que ver con el descontento de varios jugadores a las órdenes de Hansi Flick, cuyos minutos y proyección de los mismo durante el resto de la temporada llaman a tomar medidas drásticas, y dado que el Betis busca timón para su medio del campo…

El Real Betis quiere fichar, había elegido, pero puede adaptarse

El Real Betis Balompié quiere un refuerzo en la medular, y lejos de lo que pueda pensarse, este no pasa por un pivote al uso, sino por un constructor de juego, de ahí el interés en Dani Ceballos. Con todo, el Madrid no va sobrado de efectivos y, por tanto, no va a dejar ir en invierno al utrerano; todo lo contrario que el Barça, que sí quiere hablar.

O al menos, fuerzan al club blaugrana a ello. Y es que ni Pablo Torre ni Eric García están contentos con su rol en el equipo (tampoco Fermín López o Gavi, pero estos tienen complicadísimo salir) y a los dos jugadores les sentaría bien una cesión en LaLiga EA Sports, donde el Betis no es un mal destino.

Cuadra más lo de Torre

Sin duda cuadra más a Manuel Pellegrini el perfil de Pablo Torre que el de Eric García, el cual, pese a haberse desempeñado como pivote en el Barça, es un elemento programado para rendir en la zaga.

Torre, que intercala minutos de calidad con amplias fases de ostracismo, cree que no puede seguir así, que Flick está cortando su proyección y prefiere hallar minutos fuera de can Barça antes que dejar ir un tiempo precioso para un joven talento como él. Es verdad que, en su situación, como la de Eric, ha sonado el Girona como opción invernal (donde ambos estuvieron cedidos en la 23/24), pero Sevilla también atrae al jugador cántabro.