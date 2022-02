Florentino Pérez evita otro regreso exprés: 22 kilos más para fichar

El futuro de Brahim Díaz continúa siendo muy incierto en estos momentos, con el Real Madrid atento a la decisión que tome el AC Milan sobre su opción de compra para la próxima temporada. El internacional español podría cambiar de aires de forma definitiva tras firmar una temporada a gran nivel a las órdenes de Stefano Pioli, a pesar de que Carlo Ancelotti sigue sin descartar por completo su nombre en la planificación de la 22-23 en la Casa Blanca. Todo hace indicar que los rossoneros harán efectiva su opción de compra por el malagueño a cambio de 22 millones de euros, lo que podría contrarrestar el Real Madrid al disponer también de una cláusula de recompra a cambio de 27 kilos, aunque los blancos todavía no han tomado una decisión al respecto.

Las últimas informaciones publicadas por La Gazzetta dello Sport aseguran que el AC Milan hará efectiva su opción de compra de Brahim Díaz a final de temporada, buscando quedarse con el joven futbolista español para continuar disfrutando de su enorme crecimiento. Pese a las intenciones del conjunto italiano, no está asegurado que vaya a vestir la elástica rossonera la temporada que viene, a la espera de que el Real Madrid se termine de aclarar sobre su planificación deportiva y tome una decisión respecto a su posibilidad de recuperar a Brahim en verano.

Todo hace indicar que la decisión conjunta entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti dependerá directamente del hueco del que dispongan en la primera plantilla, asegurando que no efectuarán el regreso de Brahim si no es para ser importante en los planes del técnico italiano. En caso de cerrarse la llegada de Kylian Mbappé, el galo se sumaría a Vinícius Júnior, Marco Asensio o Rodrygo Goes como alternativas para los costados, por lo que Brahim Díaz en principio no contaría con demasiado protagonismo al no encajar del todo en un esquema que no cuenta con un mediapunta puro.

Además, en Chamartín cuentan con otros objetivos importantes de cara al futuro como Tchouaméni o Gravenberch, para terminar de apuntalar su sala de máquinas. En el Real Madrid pese a todo siguen sin descartar el regreso de Brahim Díaz aunque es muy complicado, a sabiendas de que se trata de una gran opción para no gastarse una gran cantidad en otro refuerzo; por lo que Ancelotti deberá tomar una decisión definitiva junto con Florentino; con el AC Milan buscando terminar de convencer a los blancos para quedarse con el internacional español a toda costa.