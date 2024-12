Florentino Pérez garantiza a Enrique Cerezo que no pujarán por la estrella de Argentina, vía libre rojiblanca

Parece que una de las grandes estrellas que tiene en sus filas Lionel Scaloni apunta a salir de la Premier League y el Atlético de Madrid ha obtenido de su máxima rival histórico y capitalino, el Real Madrid, la certeza de que en esta pelea no los tendrán como adversarios, los de Chamartín simplemente se apartan de la puja.

Pese a que informaciones en Inglaterra han apuntado a que el Real Madrid es uno de los clubs interesados en fichar a Alejandro Garnacho, lo cierto es que en la casa blanca no sienten ningún tipo de interés por el futbolista argentino del Manchester United, algo que Florentino Pérez le habría certificado a su homólogo rojiblanco, Enrique Cerezo.

Alejandro Garnacho ha pasado en el United de profeta a descarte y es algo que el jugador y su entorno, como el club red devil, aceptan con premura y naturalidad, de hecho, es tal el desacuerdo y la dificultad de que Rubén Amorim y Garnacho es entiendan que ambas partes han decidido separar caminos ¿Cuándo? A la primera oportunidad posible, desde el mercado invernal.

Y eso pasa por el mercado de fichajes invernal, donde el Atlético de Madrid es uno de los equipos que quiere pujar por el jugador de la albiceleste. Y junto a los colchoneros hay equipos como el Manchester City, Bayern de Múnich, Chelsea, Barça o Juventus de Turín, además de varios equipos árabes.

