Florentino Pérez lo vuelve a hacer. Su estrategia ahora ataca al Barsa

David Alaba llegaba este verano al Real Madrid procedente el club bávaro por la sorprendente cifra de 0 millones de euros. Gratis. Florentino Pérez y sus dirigentes están constantemente atentos a todos los posibles movimientos que pueden darse en el mercado de fichajes a lo largo de la temporada, y, por supuesto, no se les escapó que el austriaco terminaba contrato con el Bayern de Münich en junio de 2021 y era libre para firmar por cualquier equipo a partir de enero de ese mismo año. Así, los merengues se hicieron con unos de los centrales/laterales más completos y seguros del momento sin desembolsar una gran millonada por él. Lo cual es la tendencia actual del mercado de fichajes.

Tan bien le salió el experimento, que quiso volver a repetir la misma fórmula con otro de los centrales más en forma de Europa a día de hoy. Antonio Rüdiger, que termina contrato este año con el Chelsea en junio de 2022, puede firmar libre por cualquier equipo desde el 1 de enero de este año. El alemán gusta mucho en las oficinas blancas, y el Madrid está intentando. Pero las exigencias salariales son demasiados altas, aunque estando Florentino Pérez negociando, todo es posible,

Aunque sin duda alguna, la obra maestra de esta nueva estrategia de fichajes que se ha implantado en la casa blanca se llama Kylian Mbappé. Tras varios intentos fallidos por hacerse con los servicios del francés en el pasado verano, incluso llegando a ofrecer 200 millones por un jugador que en 6 meses era libre para negociar con cualquier equipo, todo parece indicar que ´La Tortuga´ finalmente recalará en el Santiago Bernabéu la próxima temporada.

Ronald Araújo

Esta nueva fórmula de paciencia del equipo madridista, de dejar enfriar las emociones, de no apresurarse pagando cantidades desorbitadas, puede afectar ahora al FC Barcelona. A Florentino Pérez no se les escapa una, y es consciente y sabedor de que uno de sus centrales más fuertes acaba contrato en junio de 2023 y ya tiene establecido el seguimiento para saber si renueva o no renueva próximamente con el conjunto catalán.

Ronald Araújo está en la agenda del Real Madrid. Uno de los centrales con más proyección de La Liga Santander y que en el siguiente verano, o lo que es lo mismo, en enero de 2023, si sigue sin renovar por el Barcelona, sería libre para negociar con cualquier club. En el Madrid gusta el central uruguayo y saben de su situación, y por eso ahora toca utilizar su nueva estrategia de fichajes: paciencia, frialdad y calma.