Florentino Pérez nunca lo olvidó y usa el odio de Pellegrini para cortar de cuajo el sueño al Betis

Florentino Pérez es la única persona que no ha olvidado el ‘cómo’ de Manuel Pellegrini en su trato con él y el Real Madrid, y eso, para desgracia del Real Betis Balompié, es un obstáculo enorme en el gran sueño verdiblanco del mercado con Dani Ceballos.

Posiblemente el Madrid no tuvo la paciencia suficiente con el chileno durante la estancia de este en el Santiago Bernabéu, cosa que el míster sudamericano nunca ha ocultado, sin embargo, al mandatario merengue no le agradaron algunas de sus manifestaciones, cosa que puede ser un óbice enorme en la negociación por el utrerano.

De un lado, es un jugador ahora mismo necesario en el Real Madrid, aunque no juegue

Las lesiones están poniendo en apuros al Real Madrid y eso lo tienen presente en el coliseo blanco a la hora de aligerar recursos. Es verdad que Ceballos no juega casi nada con Carlo Ancelotti, asunto que usan en Sevilla para conseguir hacerse con el mediocampista, pero siempre existe el riesgo de otra lesión, responden dudando en Chamartín.

Eso sí, Ceballos ya no confía en Carletto, porque todas sus promesas de minutos han caído en saco roto, el futbolista quiere volver con la selección española y su contrato con el Madrid es un problema para ello, de ahí que presione para regresar al Villamarín. De modo que quien bloquea la situación en el mercado de fichajes es el Madrid en general y Florentino en particular.

Pero, ¿por qué?

Está sobre la mesa blanca el asunto citado de las lesiones, pero de fondo Florentino esgrime además otros argumentos para no ceder ante Manuel Pellegrini.

El chileno dijo en su día en la Cadena Ser que “yo no lo llegué a conocer porque me junté con Florentino a comer una vez, cuando firmé. Me mandó una orden de que dos jugadores iban fuera del equipo y que venían dos importantes”, decía. Y apostilló, “nunca más hablé con él”. No ocultó el ex del Manchester City que la relación era fría e insinuó que el mandatario decidía (y seguramente aún lo haga) en la parcela técnica. Y Florentino, como decimos, no lo ha olvidado. De ahí que el Betis mira ya la operación de Guido Rodríguez como algo quizá más factible