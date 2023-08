Florentino Pérez ‘se olvida’ de Vinicius y Rodrygo Goes: sin fichajes y condena al Real Madrid 23/24

El Real Madrid llega a esta nueva temporada con la intención de competir por todos los títulos. El conjunto de Chamartín no se puede permitir una nueva temporada lejos de liga y Champions y menos sin la Copa. En este mismo sentido, Florentino Pérez ha reforzado mucho tanto la medular como la defensa. Sin embargo, en la delantera, más allá de la falta de un nueve, el Real Madrid carece de suplentes para Vinicius y Rodrygo, algo que a la larga puede ser fatal para los blancos.

Tres delanteros en nómina

Si bien en el centro del campo del Real Madrid hay jugadores de sobra para afrontar cualquier imprevisto, no sucede lo mismo con la delantera merengue. Florentino Pérez se ha olvidado por completo de reforzar una parcela donde, además de Vinicius, Rodrygo y Joselu, no hay ningún otro jugador. Y, si bien es cierto, que se espera la llegada de un 9. Ni se ha hablado de encontrar un suplente para sus extremos.

Ni Vini ni Rodrygo son propensos a lesionarse y su juventud hace que sean de hierro, pero eso no implica que puedan jugar más de 50 partidos en una misma temporada sin descansar. Los internacionales con Brasil están solos ante el peligro y sin ningún otro extremo puro, Ancelotti tendrá problemas cuando quiera rotar a sus estrellas.

Brahim no es Asensio

La llegada de Brahim Díaz podría hacer pensar que es un suplente para la banda. Y, mientras que es cierto que el español puede jugar en dicha demarcación, no sucede lo mismo que con Asensio, que rendía igual de bien jugando tanto dentro como por fuera. El ex del Milán pierde mucho cuando se aleja del centro y su falta de disparo lejano, hace que no genere el mismo peligro que Asensio.

El otro jugador que ya ha sido extremo es Fede Valverde. El uruguayo ha demostrado poder jugar ahí. Sin embargo, no se le puede pedir nada más allá de cumplir, pues ni tiene capacidad para desbordar en el uno contra uno ni tiene la pegada propia de un delantero. Y es que cuando Valverde ha jugado en banda, ha sido más por motivos defensivos que como solución en ataque.