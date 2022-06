Florentino Pérez va con todo: Haaland por Benzema y 150 millones

“Este no es el Mbappé que yo quería. Este no es mi Mbappé. Le han confundido. Le deseo lo mejor allí, no tengo nada contra él. Me creí lo del sueño, pero ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima del club. No haremos ninguna excepción”, decía Florentino Pérez en una entrevista concedida al programa El Chiringiuito de Josep Pedrerol.

Tema zanjado y a pasar página, y parece que el Real Madrid quiere escribir un nuevo capítulo en su historia con uno de los objetivos a los que no pudo hacer frente debido al no fichaje de Kylian Mbappé, y este no es otro que Erling Haaland. Y es que, tal y como publican los medios españoles, el Real Madrid esperará a 2024 para acometer el traspaso del noruego por 150 millones de euros.

Esto sería posible gracias al deseo del jugador de jugar en España, ya que, al igual que hiciera cuando fichara con el Borussia Dortmund y que ha hecho posible su fichaje por el Manchester City por 60 millones de euros, Erling Haaland ha firmado con los citizens un contrato hasta el año 2027 en el que ha incluido una clausula liberatoria a partir del año 2024 en el cual, si un equipo paga 150 millones de euros y él quiere salir, podría hacerlo, y esa es la estrategia que quiere realizar el Real Madrid.

Para entonces, Karim Benzema ya habrá ganado un Balón de Oro y tendrá 37 años, por lo que, aunque es difícil de adivinar, es muy probable que su nivel haya bajado un poco y el Real Madrid necesita una nueva referencia de muchos goles arriba y ese es Erling Haaland, pero con el francés no hay que dar nada por sentado, ya que, cada año mejora aún más.

Luca Jovic y Mariano Díaz no han conseguido asentarse en el equipo donde, es cierto que, no han gozado de muchas oportunidades, pero cuando las han tenido, tampoco le han sacado el máximo rendimiento, sobre todo el serbio. La salida de, al menos, uno de los dos atacantes este verano será determinante para que Florentino Pérez se lance o no este mercado de fichajes para fichar un nuevo ‘9’ para el que suenan Rafael Leao o Serge Gnabry.