Florentino prepara el recambio de Casemiro: plan B para Tchouameni

Parece que el Real Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo este mercado de verano por reforzar el centro del campo. Viendo que en esta zona del terreno de juego es donde el equipo cuenta con una mayor media de edad, con Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric acumulando años por encima de la treintena y muchísimos kilómetros en sus piernas, Carlo Ancelotti tiene claro que debe rejuvenecer esta línea, y por eso ha saltado un nuevo nombre a la palestra en las últimas horas, el de Jude Bellingham, del Borussia Dortmund.

Según apuntan varios medios desde Alemania y se encarga de confirmar Talk Sport en Inglaterra, el centrocampista está en la agenda de Florentino Pérez. Apuntan, además, que el inglés entra bien en los movimientos que viene realizando el conjunto blanco en los últimos tiempos a la hora de fichar, un futbolista joven y con calidad que puede labrarse un gran futuro en el Santiago Bernabéu.

Los informes apuntan, no obstante, a que el jugador no ha pedido salir ni dejar la Bundesliga para cambiar de aires, pero sí que los blancos se encuentran tras sus pasos y no le pierden de vista por lo que pudiera pasar. Bellingham llegó al Borussia Dortmund hace dos temporadas por 25 millones de euros procedente del Birmingham y se ha ido revalorizando gracias a sus buenas actuaciones en el conjunto alemán. Sin ir más lejos, esta campaña ha sido una pieza totalmente fundamental ya que ha disputado hasta 44 partidos repartidos en cinco competiciones, ha sumado casi 3.800 minutos sobre el terreno de juego y ha anotado seis goles.

Se trata además, Bellingham, de una alternativa en el caso de que Tchouameni no acabe firmando por el Real Madrid pese a que las negociaciones con el jugador del Mónaco se encuentran avanzadas tal y como venimos contando en Don Balón. Los blancos preparan una oferta de 80 millones de euros fijos más otros 20 en variables pero el París Saint Germain se ha metido de por medio y podría entorpecer la operación. Bellingham, por su parte, tiene contrato hasta el 2025 con el Borussia Dortmund y los alemanes tampoco le dejarían salir a un bajo coste.