Florentino repite con Bellingham lo de Mbappé: el crack llevará el 8

En la previa del partido de esta tarde ante el Celtic de Glasgow, de la fase de grupos de la Champions League, Toni Kroos respondió a las preguntas de los periodistas y más allá del choque de esta tarde ante los escoceses, el asunto más importante en torno al germano ha sido el de su continuidad la temporada que viene en el Santiago Bernabéu. Lo es porque todo el mundo en el Madrid considera asunto de estado la estancia del alemán, de ahí que el club haya acelerado por Jude Bellingham, su recambio. Sin embargo en Madrid, ante el nuevo precio que impone el Dortmund, le pide a Kroos que espere para salir.

O lo que es lo mismo, si el Borussia Dortmund va hasta las últimas consecuencias con su actual cifra para dejar salir a su joven y prometedor centrocampista, el Madrid se retira de la puja. Dice el rotativo británico The Sun que Chelsea, Liverpool y Manchester United están dispuestos a pagar eso que ahora piden los germanos por el inglés, nada menos que 150 millones de euros. Esa cifra, por el contrario, no es asumible por el Madrid.

Entiéndannos, el Madrid puede pagarla, pero no lo va a hacer. En el club blanco creen en la calidad de Bellingham, por el que sí llegarán a los 100 kilos, pero no hasta la locura, que sería convertirlo en el centrocampista más caro de todos los tiempos sin apenas haber cumplido los 20 años. Bajo esas circunstancias, el Madrid no luchará el fichaje de Bellingham a los tres equipos de la Premier League. Es decir, se sucede el caso Mbappé: sí, pero hasta cierto punto.

Con Mbappé la cantidad fueron 200 millones, básicamente porque consideraban que el delantero sí les permitiría amortizar la inversión, pero ese era el techo, como lo es ahora esos 100 e incluso 110 millones, pero nunca, como decimos, esos 150 que apunta el mass media británico. Y no lo harán porque esperan, llegado el caso, pagar los 180 kilos que liberen a Erling Haaland en 2024.

Por todo ello, si las circunstancias siguen este curso de acontecimientos, en el club blanco pedirán a Kroos que aguante al menos una temporada más, básicamente para tratar de encontrar un recambio lo suficientemente maduro y convincente para sustituirlo. Y que salga por un precio razonable. Bellingham, a día de hoy, está más cerca de Anfield que de ningún otro lugar fuera del Signal Iduna Park; con este precio, más aún.