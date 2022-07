Florentino respira: estaba KO y tiene destino, Benzema y Hazard apoyan

El Real Madrid sigue a vueltas con la ‘operación salida’. Quizás en la casa blanca esperaban que las marchas fueran a otro ritmo y se produjeran más fácilmente pero lo cierto es que con el mes de julio ya avanzado hay varias piezas con las que no se cuenta que no han encontrado acomodo en un nuevo lugar. Esto está empezando a desesperar un poco a Florentino Pérez, que ve cómo está cada vez más cerca de ‘comerse’ a algunos hombres y pagarles además su ficha elevada pese a que no vayan a aportar prácticamente nada a nivel deportivo, y también a Carlo Ancelotti, que ve cómo va a tener que aguantar durante todo el curso a algunos jugadores a los que apenas les va a dar minutos durante un año entero.

En este apartado de salidas especialmente sangrante sigue siendo en el Real Madrid el caso de Mariano Díaz. El delantero hispano dominicado sabe que, un curso más, va a ver prácticamente todos los partidos desde el banquillo o incluso desde la grada. No contaba nada para Zinedine Zidane y no cuenta tampoco lo más mínimo para Carlo Ancelotti como ya ha quedado claro durante el pasado curso, en el que su presencia en el equipo blanco ha sido completamente residual y testimonial. Por lo tanto, el ariete sabe que se enfrenta a un año idéntico o incluso peor porque también es consciente de que el sustituto de Benzema cuando el francés no esté disponible va a ser, tal y como hemos venido contando en Don Balón, Eden Hazard, que actuará de falso 9.

Sin embargo, ahora en el Real Madrid vuelven a ver un poco la luz al final del túnel con la situación de Mariano Díaz. El periódico español Estadio Deportivo habla de que el Getafe se ha sumado a la lista de pretendientes para hacerse con los servicios del delantero.

En un inicio, se relacionó al futbolista blanco con el Sevilla, ya que los hispalenses estaban buscando la manera de reforzar la punta de ataque, pero ese interés parece haberse enfriado. Ahora, es el G etafe el que entra en juego y puede ser una buena opción ya que esto supondría para el delantero no tener que mudarse de ciudad y seguramente un protagonismo mucho mayor al que ha tenido en los últimos años.