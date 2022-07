El negocio nefasto de Florentino: un suplicio para Ancelotti y Benzema

Fin al culebrón que venía aconteciendo durante gran parte del mercado en el Real Madrid. La salida de Luka Jovic es por fin una realidad para alivio de Ancelotti, que no contaba en absoluto con el jugador y de hombres como Benzema, que nunca encontró química con el delantero serbio. El conjunto blanco y la Fiorentina han hecho oficial, así, la salida del jugador al cuadro ‘viola’ hasta 2024. Un adiós que no será difícil de olvidar para Florentino, ya que no se puede negar que el de Jovic sea uno de los fichajes más ruinosos de los últimos tiempos en la casa blanca.



Su llegada por nada menos que 60 millones del Eintracht de Frankfurt en 2019 generó cuanto menos expectativas en cuanto al rendimiento de un jugador con cartel de goleador. Pero su fría personalidad, y poco desparpajo dentro del campo acabaron por condenarle a un papel poco protagonista del que ya no se pudo liberar en el resto de sus días como madridista. Toda un gran contrato por seis temporadas que pronto hizo saltar las alarmas en la directiva blanca como una apuesta algo más que atrevida por el delantero.



Un Jovic que apenas ha jugado 1500 minutos en el Real Madrid marcando tan solo 3 goles. Una situación que solo el altísimo rendimiento de Benzema pudo aliviar dado que el francés ha sido el único delantero de garantías para los blancos desde la salida de Cristiano Ronaldo. Al francés se ha unido esta temporada la irrupción de Vinicius y de hombres como Rodrygo que están terminando de convencer a Ancelotti en la parcela de ataque. Jugadores al que se les busca ahora reemplazo tras el fracaso que ha supuesto la contratación del serbio.



Así las cosas, la Fiorentina se hará cargo de la ficha del jugador, al que ni siquiera se le ha podido traspasar para recuperar parte de la inversión hecha en su momento por él. Aunque el Real Madrid se reserva un 50% de una posible venta del serbio que llega a Florencia para sustituir a su compatriota Vlahovic tras su salida a la Juventus en invierno.