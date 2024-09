Florentino se lava las manos; Madrid puede perder a su leyenda: ni 25 copas aseguran su permanencia

Las salidas de Nacho Fernández y Toni Kroos se dieron por todo lo alto para el pueblo madridista, marcaron una época dorada cuando vestían los colores merengues. Ligas, Champions por doquier, entre otros títulos, iluminaron a estos dos jugadores que siguieron su camino lejos del Santiago Bernabéu. Pero quien aún no ve con buenos ojos irse del club o, al menos tantear un retiro, es Dani Carvajal. El lateral tiene toda la intención de permanecer en Real Madrid.

El tema pasa por la nula respuesta de la Casa Blanca para que esto se concrete, el contrato del defensor español vence en 2025 y no hay una aproximación de renovación. Sin embargo, distintos medios ya habían informado que el elenco de Valdebebas le daría a escoger al Leverkusen hasta cuándo quisiera quedarse, no obstante, Carvajal salió a aclarar esta situación que no tiene claridad.

Madrid tiene la última palabra

El contrato de Dani Carvajal finaliza el 30 de junio de 2025, después de esa fecha, el español será jugador libre. El internacional con la selección de España tiene en cuenta que, por más de sus expectativas por permanecer en Madrid, la institución galáctica tiene la última palabra. “¿Nuevo contrato en el Real Madrid? El club decide. Yo lo acepto todo. No hay problema”, afirmó Carvajal.

Carvajal se quiere quedar

Pese a las escasas señales de una posible renovación del Madrid, los deseos de Carvajal se mantienen, seguir haciendo historia con los blancos. “Quiero quedarme aquí el máximo tiempo posible”. Asimismo, consciente de que todo puede cambiar de golpe, el defensa aseguró que “el día que no esté al nivel del Real Madrid me iré”.

La influencia del español

En Madrid se hizo costumbre levantar copas, romper récords y mucho más. Dani Carvajal sabe en qué lugar está y todo lo que ha conseguido, y no es para menos, sigue siendo un jugador confiable para Carlo Ancelotti. En lo que va de su participación en LaLiga, ya tiene 5 partidos encima, sumando 371 minutos, en 2 empates y 3 victorias.