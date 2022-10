Florentino se lo filtra a Hazard: luz verde de su nuevo club en enero

Resulta complicado negar a fecha de hoy que Eden Hazard es la gran decepción de Florentino Pérez en el mercado de fichajes y a la vista queda esto con el poco protagonismo acaparado en los últimos años. El belga está disputando su cuarta campaña en el Bernabéu y solo al principio de su andadura como efectivo merengue generó ilusión entre los aficionados, un sentimiento que se ha ido diluyendo a causa de sus continuas lesiones y, sobre todo, al bajo nivel de sus prestaciones.

Florentino se gastó más de 140 millones para cerrar su incorporación, pero ni mucho menos este negocio ha dado el resultado esperado. Independientemente de que el futbolista cuaje una buena actuación en el Mundial de Qatar con su selección, la intención del presidente de darle salida en enero es muy clara y en este apartado es donde se ha producido la última gran novedad.

Y es que, tal y como ha publicado recientemente The Real Champs, Florentino Pérez lleva tres ventanas de transferencias buscando un destino para el futbolista de 31 años. Equipos como el Chelsea, el Newcastle, la Juventus o el Arsenal se postularon como alternativas muy atractivas para el extremo, pero su aterrizaje en alguno de ellos se ha visto frustrado por el condicionante salarial.

Aunque Florentino ha dejado entrever su idea de facilitar su venta y no exigir una cifra superior a 25 millones, Hazard se ha negado rotundamente a reducirse su opulento salario de 15 ‘kilos’ netos por campaña, algo que ha echado para atrás a todos estos equipos en los diferentes mercados en que los han manifestado interés en el atacante.

No obstante, ahora elenco de pretendientes de Hazard no resulta tan atractivo y solamente el Galatasaray parece estar dispuesto a acoger al jugador en el mes de enero, una oportunidad que Florentino no quiere desaprovechar.

Y, para ello, el presidente ya ha trazado su plan de actuación: pedir una cifra insignificante por la salida de Eden o, quizá siendo esta la gran posibilidad, cederle con una opción de compra al finalizar la campaña, algo que podría saldarse con el adiós de Hazard un año antes de cumplir contrato con el Real Madrid.