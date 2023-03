Florentino silencia a Vini y Ancelotti con el amigo de Neymar: un top por Benzema, junto a Endrick

Quizá los dos grandes valedores del posible fichaje de Richarlison por el Real Madrid sean su amigo, como Neymar, el brasileño Vinicius Júnior y el que fuera su entrenador en el Everton, Carlo Ancelotti, pero como toda vez que Karim Benzema está en el descuento, el jugador brasileño no convence por sus características y el entrenador italiano no tiene su asiento asegurado en la 23/24, el punta del Tottenham, por ahora, no es prioritario, no será un fichaje blanco.

Perfil innecesario

Ya sea partiendo de la derecha o de la izquierda, Richarlison solía brillar de toffe por su potencia y su velocidad, donde ambas capacidades le permiten sumarse al ataque, pisar área rival e incluso ser un importante rematador, pero el Madrid, por banda, no necesita un jugador potente y veloz, sino uno que aúne tales características y además sume la suficiente calidad en el desborde como para ser diferencial, un estilo Kingsley Coman, que está sonando para el club blanco.

Más allá de ello, las dudas con Richarlison son justificables. Unido al hecho de que su perfil genera incertidumbre, de que difícilmente puede mejorar a Rorygo Goes y que Ancelotti, su gran valedor, si no gana la Copa del Rey pero sobre todo la Champions League, no seguirá, preocupa también su carácter, bastante inestable, como ha demostrado su último rifirrafe con su propio entrenador en el Tottenham, Antonio Conte. Pero es que sus números son indignos de considerarlo: lleva en 26 partidos 2 goles (y 4 asistencias).

Con Endrick, otro Benzema

Se tienen pocas esperanzas en Madrid con que Endrick pueda ser, dada su juventud, ese jugador determinante desde el primer minuto en la 24/25, pero es que además ese horizonte, dentro de temporada y media, queda muy lejano. De modo que el Madrid necesita ya, en la 23/24, un recambio nada más y nada menos que para Benzema, un nueve atípico y con la suficiente calidad como para hacer de 9 y de 10: hablamos de una pieza capaz de bajar balones y crear segundas jugadas; sumarse en la creación; caer, cuando toca, a banda y ser productivo y vertical, y, a la vez, ser un poderoso goleador. Hay pocos jugadores capaces de tal cosa en el mercado y desde luego, piensan en el Bernabéu, Richarlison no está entre ellos. El perfil debe ser mucho más alto, siga Benzema o no, llegue Endrick para ser crucial o no.