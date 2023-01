Florentino tiene un plan para 2023: Asensio, Modric y 3 fichajes

El Real Madrid tiene muchos temas pendientes de solucionar a los que Florentino Pérez tendrá que buscar una solución de aquí al final de temporada. Estos, se podrían dividir en dos listas de tareas, uno el de las renovaciones y otro el de las contrataciones. Al conjunto blanco le hace falta cerrar cuanto antes las ampliaciones de contratos de futbolistas como Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema o Nacho para que en el vestuario no gobiernen los nervios. Además de estos jugadores, Marco Asensio, Dani Ceballos y Mariano Díaz también finalizan su vinculación con el club merengue en junio.

El caso de Marco Asensio es particular. Mientras que Dani Ceballos, a pesar de su titularidad ante el Real Valladolid, y Mariano Díaz, parece que no seguirán el año que viene en el Real Madrid, el futuro del balear es toda una incógnita. Titular también ante los pucelanos, pero sin trascendencia mientras estuvo en el terreno de juego. Marco Asensio es un jugador de rachas y no aprovechó su oportunidad en Zorrilla. Carlo Ancelotti quiere que se quede, pero tal y como publicamos ayer en Don Balón, si se va, tampoco pasa nada.

El otro asunto pendiente al que tendrá que hacer frente Florentino Pérez en 2023 es el de los fichajes. El Real Madrid necesita renovar ciertas posiciones del equipo el próximo verano, ya que no se esperan llegadas en este mercado de invierno. El lateral izquierdo parece que será una de las zonas a renovar. Ferland Mendy cada día cuenta con menos confianza por parte noble del Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti sigue confiando en él, pero en las oficinas del club blanco le consideran un jugador transferible si llega una buena oferta. Tanto si sale, como si no, el presidente está planteándose el regreso de Fran García, del Rayo Vallecano, tal y como sucediera años atrás con Dani Carvajal.

Con la salida de Mariano Díaz, y quizás, la de Marco Asensio, estando la duda de qué sucederá con Eden Hazard, el Real Madrid también necesitará un delantero y reforzar el ataque. Rafael Leão es uno de los que más gustan en el Santiago Bernabéu, aunque su alto precio dificulta mucho la operación. Pocas pistas hay acerca de los ‘9’ apuntados en la lista de Florentino Pérez, pero sin duda alguna, el bombazo con el que el presidente quiere romper el mercado es Jude Bellingham.

La transición de la ‘CMK’ ya se ha iniciado y si el año pasado llegó Tchouaméni para suplir a Casemiro, este año todo apunta a que será el centrocampista inglés quien aterrice en Madrid para que ocupe en el futuro el puesto de Modric. Hace dos veranos sucedió lo mismo con Camavinga.

En definitiva, muchos deberes pendientes para Florentino Pérez en estos seis meses de 2023 que restan para que acabe la temporada. Llegadas, despedidas y esperemos que levantar algún título.