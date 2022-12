Ancelotti claro con Asensio y Ceballos: permiso para salir del Madrid

Carlo Ancelotti habló claro, como siempre, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Real Valladolid el cual ha acabado ganando 0-2 sobre todos los temas de actualidad tanto del Real Madrid, como del panorama futbolístico en general. Habló sobre Benzema, la distancia con el FC Barcelona, Messi, Pelé, y también le dedicó un tiempo para tratar las posibles renovaciones de Marco Asensio y Dani Ceballos.

El técnico italiano fue cuestionado en rueda de prensa sobre si estaba preocupado o no sobre las renovaciones de Marco Asensio y Dani Ceballos y el entrenador del Real Madrid fue claro: “No me preocupa, porque veo a todos muy enchufados. Hay varios jugadores en esta situación. Hasta junio hay tiempo. Si los jugadores quieren seguir yo contento y si no, pues también”, afirma.

A Ancelotti no le preocupan las renovaciones de Marco Asensio y de Dani Ceballos, está tranquilo, si se quedan bien y si no, también está bien, tienen la puerta del Madrid abierta, al igual que Simeone, es un hombre de equipo, lo que decida el club está bien, pero el técnico italiano intenta quitarle hierro al asunto y ayudar a sus jugadores, por eso ayer, ante el Real Valladolid, les dio la oportunidad a ambos jugadores y ambos salieron de inicio.

Lo cierto es que ninguno de los dos jugadores aprovecharon su oportunidad y ambos fueron sustituidos en la segunda parte ante la falta de ideas del equipo de Ancelotti. Marco Asensio llega con la moral alta y confía en poder convencer al club para renovar, como hicera años atrás Lucas Vázquez, en cambio, Dani Ceballos lo tendrá más difícil, ya que, la falta de oportunidades en el centro del campo escasea ante la indiscutible titularidad de Tchouaméni, Kroos, Modric y Valverde. Camavinga también está por delante de él.

Marco Asensio y Dani Ceballos no le preocupan, lo que tenga que ser será, pero del resto de jugadores que terminan contrato, Benzema, Modric, Kroos, Nacho y Mariano, no dijo nada. Con ellos está tranquilo, quitando Mariano, sabe que la renovación depende de ellos mismos, tal y como hemos hablado en Don Balón. Asensio y Ceballos tienen seis meses para convencer a Florentino, pero si no, por lo visto, tampoco pasaría nada.