Florentino y Ancelotti certifican la venta exprés del Madrid, como Dani Carvajal y no es Odriozola

Quizá para muchas voces prominentes en las oficinas del Santiago Bernabéu no pueda haber un destino más afable para el jugador del que se acaba de desprender el Real Madrid, ya que no pocas de estas personas ven al nuevo entrenador de la joya de la cantera blanca, Xabi Alonso, como futuro míster del primer equipo del gigante de LaLiga, pero lo cierto es que Florentino Pérez y Carlo Ancelotti han dado su ok a una salida que no es la de Álvaro Odriozola, descarte del míster transalpino, y que se ha hecho oficial en este tramo final del mercado.

Nueva cesión, que es casi una venta

Los ejemplos de Dani Carvajal, Carlos Henrique Casemiro y más recientemente Fran García quizá le sirvan de modelo a Melvin Ukpeigbe para volver. Así, Ukpeigbe es la última perla que se marcha del Madrid, de La Fábrica, tras la venta de Sergio Arribas -que, por cierto, marcó al Madrid en el último partido liguero de los blancos- al Almería, aunque su salida a la entidad de la Bundesliga quizá no sea más que un trámite antes de dar el salto de regreso al coliseo merengue, pero lo cierto es que el equipo alemán ‘solo’ tendrá que abonar al final de temporada 4 millones de euros si quiere quedarse con el jugador de 16 años.

La idea es que sea un refuerzo provisional del cuadro germano, pero que cuente con ciertas garantías de algo más ambicioso que su primer paso, el Sub-17 del Leverkusen. Veremos hasta qué punto Alonso le da protagonismo. En cualquier caso, el Real Madrid, aunque los alemanes terminen por abonar la cantidad fijada, se guarda una opción de recompra sobre el futbolista, que, curiosamente, juega de lateral derecho y se va al mismo destino que eligió el Madrid en su día para un joven Carvajal.

A la vez, ese carril diestro también es la posición que pretende reforzar el Madrid, toda vez que los años pasan para el internacional con España, su recambio -Lucas Vázquez- acaba contrato en 2024 y no termina de convencer como opción prioritaria. Por otro lado, Álvaro Odriozola sigue siendo un descarte del Madrid y nunca se le considerará como posibilidad, de modo que Ukpeigbe es una opción de futuro tan buena como otras; resta saber cómo le irá en Alemania.