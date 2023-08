Florentino y Ancelotti se sacan un as en la manga del mercado por Vinicius: OK ante Atleti y Barça

La lesión de Vinicius Júnior ha sido un jarro de agua fría en Valdebebas por ser quien es el brasileño y por el tiempo de baja, que será más extenso de lo que las primeras exploraciones advertían. Entre otras cosas, la estrella de São Gonçalo se va a perder mes y medio de competición, lo que equivale a no menos de seis partidos de liga y dos de Champions League. Una durísima prueba para el Real Madrid que sin embargo puede recuperar al as en la manga tras otro verano sin Kylian Mbappé, el acento que ilusiona tanto a Florentino Pérez y Carlo Ancelotti y que todavía no ha puesto su nota en el club blanco.

Quirófano, incertidumbre y mucha ilusión

Arda Güler es esa nota al margen que espera el Madrid y el madridismo y que, según los plazos fijados, podría estar de vuelta antes que el brasileño. Concretamente, tras la intervención quirúrgica a la que se sometió el jovencísimo jugador turco, su tiempo de baja expira el 24 de septiembre, por lo que podría estar incluso ante el Atlético de Madrid, en el derbi precisamente de ese día en el Metropolitano.

Pero esta es la lectura más positiva, ya que el menisco arroja en ocasiones sorpresas que puede ampliar estos plazos y que hacen poco probable la vuelta del zurdo frente a los colchoneros. Sin embargo, desde la entidad merengue no lo descartan, lo cual es alentador. Lógicamente si cumple esos plazos también estaría en los siguientes encuentros: de liga, ante Las Palmas, Girona, Osasuna, Sevilla y FC Barcelona; lo que además incluye la Liga de Campeones.

Fichado este verano por 20 millones de euros, Güler es una herida abierta para el Barça debido a que fueron los blancos quienes lo vieron más tarde, pero se adelantaron al equipo blaugrana, por dinero y por el deseo expreso del jugador de jugar en el Santiago Bernabéu. Por eso el Madrid lo espera con ansía, porque confía en sus cualidades y que estas deslumbren en un corto espacio de tiempo. Pero también porque, como Vinicius, es ese tipo de jugador encarador y mágico que desbloquea partidos. Sin duda, sin Vini, Arda puede ser un buen paliativo.