No es ninguna broma, Simeone pasa de Deco y João Félix: 2 objetivos top en pleno cierre del mercado

Ni mucho menos se pueden sacar conclusiones de lo que vaya a deparar la larguísima temporada que solo acaba de empezar para algunos de los grandes equipos de continente, entre ellos el Atlético de Madrid, ya que la Champions League tendrá que marcar parte de esas notas del curso y LaLiga siempre estará abierta a múltiples cambios, pero lo cierto es que Simeone y el Atleti, para sorpresa de Deco, João Félix y Jorge Mendes, tienen otro objetivo mayor al de los fines que se logren en este mercado de fichajes.

El asunto João

Vaya por delante que el futuro de João Félix es un tema importante en el Metropolitano, tanto si se va, por saber a qué destino puede hacerlo, con Deco haciendo de principal valedor en la idea de que fiche por el FC Barcelona, como si finalmente no da con ninguna propuesta y se tiene que quedar en el Atlético de Madrid. De ser así, Simeone ya está preparando el terreno por ese fin mayor, para lograr su perdón y reconversión en activo del club.

Y es que, tras el gran arranque de curso del Atlético de Madrid, con un grupo consolidado y una idea muy concreta, la del míster argentino, bien estructurada, en la entidad colchonera no se renuncia a ninguno de los dos grandes sueños de esta campaña: LaLiga EA Sports y la Champions League. Y ese fin está por encima de João Félix, los posibles destinos que le busque Jorge Mendes o los deseos del Barça y Deco con él.

Es más, tras la goleada al Rayo Vallecano (0-7), Simeone ya empezó a preparar el terreno ante una posibilidad que en el club madrileño ya no se ve como un imposible: que João se quede. Por eso el míster habló de los goles e incluyó al internacional portugués entre los que pueden ayudar al equipo a lograrlos. Vaya por delante que el Atlético, llegado este punto con su crack, no quiere conflictos y aceptará cualquier oferta que llegue en esta ventana de transferencias por el ex del Benfica y que, lógicamente, se ajuste a lo que pide la entidad madrileña por él. Pero si esta no llega, tratarán de hacerlo partícipe del doble sueño al que no se renuncia.