Florentino y su eslabón débil: futuro gris en el Madrid post Benzema

El Real Madrid prosigue con la confección de su plantilla de cara a la temporada que viene y sobre ello, Florentino Pérez, entró en detalles durante su entrevista en ‘el chiringuito de jugones’. El presidente blanco, tras el conocido no de Mbappé a fichar por su equipo, afirmó no haber fichado a, entre otros, Haaland, porque no entienden que un gran delantero tuviera que sentar banquillo dado el gran nivel al que se encuentra Benzema. Un Karim por el cual ya se tienen contactos por parte del club blanco para su renovación hasta 2024.



Pero a partir de ahí, las cosas no están tan claras en la nave madridista. Los grandes equipos europeos están ofreciendo grandes contratos a los mejores delanteros del panorama futbolístico. Lautaro, Kane, Lewandowski, Mané, son algunos de los más importantes que están sonando para ser traspasados, a lo que hay que añadir la imposibilidad debido a su reciente vínculo con sus clubes de traer a Mbappé y Haaland en un corto plazo.



Por eso, ya desde varios medios como en ‘90min.com’, se empieza a tantear la posibilidad de que el próximo delantero del Real Madrid no sea un gran nombre, sino algún joven prometedor que preferiblemente abarque las cualidades de juego de Benzema siempre dentro de lo posible. Es por eso que ha salido a la palestra el nombre de Amine Gouiri, un jugador que al igual que Karim, vistiera la camiseta del Olympique de Lyon antes de firmar por el Niza en 2020.



Aunque las comparaciones son odiosas, el estilo de este jugador es sorprendentemente similar al de Benzema. El delantero de 22 años, ha jugado todos los partidos de la Ligue1 con su equipo marcando 12 goles y repartiendo 11 asistencias en 43 encuentros. Es un atacante muy versátil que puede caer a los dos costados y desmarcarse en profundidad. Le gusta jugar fuera del área para así asociarse con sus compañeros y buscar siempre la mejor opción de pase gracias a su gran golpeo de balón. Un nombre a tener en cuenta por Florentino dentro del incierto futuro que sucederá a Karim Benzema.