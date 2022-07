Frenkie de Jong lo hace oficial: adiós al Camp Nou y no se irá con CR7

El Manchester United ha arrancado la pretemporada generando mucha ilusión tras un año para olvidar, pero eso no evitará que el equipo no pueda disputar la próxima edición de la Champions League, motivo que no solo convence a CR7 para salir de Old Trafford, sino que está echando para atrás a los grandes objetivos de Erik ten Hag para reforzar su plantilla. Uno de ellos, Frenkie de Jong, parece tener en este condicionante un factor sumamente decisivo para su decisión de futuro ya que, tras la insistencia de los red devils en ficharle cuanto antes, el centrocampista neerlandés todavía no ha dado luz verde para poner rumbo a Manchester.

Aunque la necesidad del Barça por desprenderse del futbolista cada vez es más patente, sobre todo tras las incorporaciones de Raphinha y Lewandowski, Frenkie no quiere poner rumbo a Old Trafford a sabiendas de que no disputará la Champions 22/23 y, además lo ha hecho de una forma sumamente contundente: si finalmente abandona el Camp Nou, solamente irá al Bayern Múnich o Chelsea.

Según ha recogido la BBC, estos dos clubes son las prioridades del jugador neerlandés de 25 años para cambiar de aires, si es que finalmente se ve obligado por la situación económica del conjunto catalán. Cuesta entender que el Barça haya podido cerrar semejantes incorporaciones en los últimos días y que ahora tenga urgencia por desprenderse de Frenkie de Jong, pero Laporta así lo ha puesto de manifiesto en las últimas horas y, si nada se tuerce, el jugador podría dejar la Ciudad Condal rumbo a uno de los dos equipos mencionados, dos equipos que, en mayor o menor medida, también han mostrado interés en el centrocampista.

Aparte de poder disputar la próxima edición de la Champions, tanto el Bayern como el Chelsea lo harán como firmes candidatos para ganar la competición, algo de lo que el Barça no puede presumir a día de hoy tras los batacazos protagonizados en las últimas ediciones. Este aliciente podría ser determinante para convencer al futbolista, que ha borrado de forma exprés la posibilidad de jugar con CR7, Jadon Sancho y el resto de estrellas del United y quien ha sacado brillo a su propio culebrón para determinar en qué club jugará la próxima campaña.

Ahora, como resulta obvio, el primero que ponga sobre la mesa los 75 millones exigidos por Laporta logrará cerrar uno de los grandes movimientos del presente mercado.