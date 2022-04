Plan B de Laporta a Lewandowski: Simeone y Ancelotti están perplejos

Puede decirse que a estas alturas el Barcelona está dando el todo por el todo por hacerse con Robert Lewandowski, que es ya de facto su gran objetivo para la temporada que viene. Informa Gerard Moreno que Mateu Alemany, director deportivo de la entidad culé, se ha reunido con el agente del polaco, Pini Zahavi, y le ha trasladado cuáles son las posibilidades del Barça en este asunto, y lo que ha escuchado el representante le hace ser pesimista.

El problema con Lewandowski para el Barcelona no es el sueldo del jugador, con el que se podría llegar a un acuerdo, ni siquiera el proyecto que pueda formar el Barça en la 22/23 alrededor de Xavi Hernández, sino el Bayern de Múnich. Zahavi le ha hecho saber al Barça que la cantidad que dice Romero será capaz de reunir el club azulgrana por su jugador, unos 35 millones de euros, será insuficiente para el club bávaro; ergo, el fichaje se antoja imposible por esas cifras.

Así, el Barcelona considera que aún es pronto para tirar la toalla, máxime cuando el interés de Europa por Frenkie de Jong crece y quizá se pueda hacer una jugosa caja con él, pero por si acaso hay fuentes en Can Barça que aseguran que el Barcelona estaría moviéndose por un plan B al nueve del Allianz Arena, uno que seguro dejará helados al Cholo Simeone y Carlo Ancelotti, ya que no es otro que el ex jugador rojiblanco y merengue Álvaro Morata. Álex Silvestre también iba en esa línea en el Chiringuito.

Recordemos que el internacional con La Roja ya estuvo la pasada temporada en la agenda del Barça e incluso se situó más o menos cerca de fichar por el club catalán, por lo que esta nueva vía abierta por el Barça cuadra. Cuadra en lo deportivo, ya que Morata encaja en la idea de juego de la España de Luis Enrique, lo que hace de su adaptación al Barça, donde juegan muchos de sus compañeros en la Selección, mucho más sencilla. Delantero de gran movilidad y astucia tanto en espacios abiertos como en el juego de espaldas, al Barcelona le podría dar muchas cosas en segundas jugadas, combinaciones cerca del área y duelos aéreos, aunque, eso sí, su gran asignatura pendiente es el gol.