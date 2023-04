Fue el zarpazo del Madrid al PSG, acaba con Tchouameni y Mendy y será VIP como Vinicius y Rodrygo

La gran nota positiva del Real Madrid en este 2023 está siendo Eduardo Camavinga. Aunque el nivel de futbolistas como Éder Militão, Vinicius JR o Rodrygo Goes también está siendo excelso desde que arrancó el año, el talentoso francés de 20 años ha logrado cambiar radicalmente su rol en el equipo y, tras ser suplente de forma sistemática durante la primera parte del curso, ha convencido a Carlo Ancelotti para ocupar un puesto indiscutible en su ‘11’ de gala, ya sea como lateral izquierdo o como centrocampista.

En ambas posiciones Camavinga ha ofrecido una versión sumamente satisfactoria que no solo ha puesto en seria duda la importancia de Aurélien Tchouameni y Ferland Mendy en el proyecto, sino que ha alentado a la directiva del Real Madrid a tomar una decisión muy inteligente para evitar que el jugador se sienta atraído por una hipotética oferta desde lejos de las fronteras españolas: mejorar su contrato de forma sustancial.

Recordemos que Florentino asestó un golpe muy importante al PSG en 2021 arrebatando a Nasser Al-Khelaïfi el fichaje de Camavinga cuando el jeque catarí parecía tener cerrada la operación y desde el primer momento las prestaciones del jugador comenzaron a arrancar sonrisas en el Bernabéu.

No dudó Florentino en cerrar un acuerdo de larga duración con el francés (hasta 2027), pero el salario que recibe actualmente Camavinga le ubica en las últimas posiciones en la escala del club y con este nuevo acuerdo la idea no es -por el momento- extender esa fecha, sino situar al crack al mismo nivel que otras piezas capitales del proyecto como Vinicius JR o Rodrygo Goes.

Los dos brasileños y el galo, amén de Militão y Fede Valverde, son los jóvenes jugadores de la plantilla que más ilusión han generado en el seno merengue con sus prestaciones en las últimas temporadas y sobre ellos se construirá el futuro del Real Madrid, motivo por el que Florentino no quiere correr riesgos innecesarios y motivo por el que Camavinga aumentará de forma significativa su retribución salarial (percibirá en torno a 10 kilos) para evitar que los gigantes de la Premier League tienten al futbolista.