Fue titularísimo con Xavi y ofreció un buen nivel, pero el City da una pésima noticia a Joan Laporta

No ha empezado la semana de la mejora manera posible para el FC Barcelona ya que el Manchester City ha dejado claro que no aceptará una tarifa inferior a 25 millones de libras esterlinas por João Cancelo. El jugador luso llegó el verano pasado a la Ciudad Condal en calidad cedido y en líneas generales su nivel ha sido gratificante, motivo por el que se afianzó como titular indiscutible con Xavi Hernández y motivo por el que Joan Laporta está considerando seriamente convertir la cesión en un contrato permanente.

Cancelo, conocido por su polivalencia y por sus muchas virtudes ofensivas a pesar de ser lateral ataque, tuvo un impacto significativo desde su llegada al club catalán, especialmente cuando se dio a conocer a mitad de temporada la gravedad de la lesión de Alejandro Balde. El lateral ha demostrado ser una pieza clave en el esquema táctico de Xavi, aportando no solo solidez defensiva, sino también un gran dinamismo en el juego ofensivo. Su capacidad para desbordar por la banda y contribuir con asistencias ha sido importante para el equipo blaugrana, aunque es cierto que en algunos partidos clave ha cometido errores de bulto que han oscurecido parcialmente su etapa como culé.

El interés del Barcelona en mantener a Cancelo más allá de su cesión no es sorprendente. Desde su llegada, el portugués ha encajado perfectamente en el estilo de juego del Barça, mostrando una adaptación rápida y un rendimiento constante. Es por ello que la directiva blaugrana ve aquí una inversión segura, capaz de brindar estabilidad y calidad al equipo en los próximos años.

Sin embargo, el Manchester City no está dispuesto a dejar ir a Cancelo por menos de 25 millones de libras esterlinas y, aunque Pep Guardiola no cuenta con él, los Skyblues no facilitarán su salida a cualquier precio.

A pesar de que Laporta no planea entregar más de 20 millones por su fichaje, el Barça está explorando diversas opciones para hacer posible la operación. El conjunto catalán ha estado trabajando en mejorar su situación financiera y considera que la inversión en Cancelo es estratégica para reforzar su plantilla de cara a futuras competiciones.

El propio Cancelo, por su parte, ha expresado su satisfacción con su etapa en Barcelona, manifestando sentirse valorado y cómodo en el club, lo que podría facilitar las negociaciones para un acuerdo permanente. Su continuidad en el Barça dependerá en gran medida de la capacidad del club para llegar a un acuerdo con el Manchester City y satisfacer sus demandas económicas.