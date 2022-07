Fuga de La Masía: Laporta prefiere a Gavi, otro niño maravilla se irá

Tras varias semanas de sumo ajetreo en los que Jules Koundé, Bernardo Silva y Robert Lewandowski han sido los grandes protagonistas en la agenda del FC Barcelona, el club ha cerrado las dos primeras incorporaciones para la campaña 22/23, pero no son ninguno de estos nombres: Franck Kessié y Andreas Christensen.

El exfutbolista del Chelsea tendrá suma incidencia en la línea defensiva y Lenglet ha sido el primero en pagar los efectos de su llegada, algo similar a lo que podría ocasionar el costamarfileño tras su OK a Joan Laporta: Nico González sabe que la presencia del africano le dificultará mucho disponer de los minutos deseados y el jugador está muy convencido de salir del Camp Nou este mismo verano.

A pesar de ser uno de los canteranos más brillantes de La Masía en la última década junto a Gavi, el gallego es consciente de que Xavi cuenta a día de hoy con diversas alternativas para ocupar el centro del campo que le dificultarán ser importante en los planes del técnico catalán. Además del sevillano y Kessié, Sergio Busquets y Pedri, a la espera de que se resuelva el futuro de Frenkie de Jong y de Miralem Pjanic, también están a su disposición.

Tanto Laporta como el mencionado Xavi han mostrado continuamente durante el último curso sumo favoritismo por Gavi, a pesar de que las prestaciones de Nico también han sido muy reseñables, y fruto de ello el canterano de 20 años podría ver la puerta de salida en las próximas semanas, aunque este no es el deseo principal de la directiva.

No obstante, tanto el presidente como el técnico también son conscientes de que Nico tendrá sumamente complicado hacerse un hueco importante en el esquema del entrenador y por ello no pondrán trabas a su salida, aunque, eso sí, esta se dará en calidad de cedido con vistas a que regrese en un futuro no muy lejano con más opciones de ser importante en la Ciudad Condal. Es más, según ha recogido Goal, el jugador interesa mucho al Olympique de Marsella, fuera de España, y, ya dentro de las fronteras nacionales, el Valencia, el Real Betis y la Real Sociedad son los tres clubs dispuestos hacerle un hueco en sus filas y brindarle ese protagonismo deseado.