Xavi se queda sin fichaje estrella en defensa, Piqué y Eric celebran

Jules Koundé es uno de los hombres que más han dado que hablar en las últimas semanas en el seno blaugrana. El defensa del Sevilla se había postulado como una de las grandes prioridades de Xavi Hernández para recomponer su línea defensiva y despejar todas las dudas generadas por Gerard Piqué y Eric García durante la pasada campaña, pero el galo permanecerá en el Ramon Sánchez Pizjuán a menos que el Chelsea decida abonar los 60 millones pretendidos por el cuadro andaluz para dejar salir al futbolista de 23 años.

Precisamente esa cifra se incluye entre los motivos por los que el Barça no contará con Koundé el próximo curso en sus filas, pero además hay otra razón por la que el futbolista no se pondrá a disposición de Xavi este verano: el fichaje de Andreas Christensen. El danés ya está en Barcelona para reforzar la línea defensiva y ahora el club no tiene tanta necesidad de asumir un alto desembolso como el que conllevaría el zaguero francés del Sevilla.

Eso sí, todavía existen dudas sobre si el exfutbolista del Chelsea logrará satisfacer las necesidades del club en el entramado defensivo ya que solamente Ronald Araújo rindió a un nivel gratificante en la última temporada, siendo tanto Piqué como Eric García dos quebraderos de cabeza en los planes del técnico catalán. Ahora, los dos defensas españoles tienen un motivo de felicidad tras esta negativa del Sevilla para dejar salir al jugador por menos de la cifra impuesta el club hispalense para dar luz verde.

Según ha recogido 90min, Monchi, director deportivo del club de Nervión, no está dispuesto a desprenderse de su mejor defensa por una cifra que no se ajuste a sus xcepcionales prestaciones durante las últimas temporadas, una cifra que el Barça a día de hoy no puede asumir dada la mermada situación económica de la entidad culé.

No obstante, salvo que el Chelsea consume el bombazo este verano (Tuchel necesita un recambio de categoría para Rüdiger), Joan Laporta y Xavi volverán a intentar cerrar el traspaso de Koundé en 2023, cuando se presuponga una mejor situación económica para la casa blaugrana que sí permita realizar una inversión de semejante calibre.