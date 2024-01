Gavi, De la Fuente y Balde no lo entienden y Raphinha no es excusa, gran daño: Xavi, ¿por qué?

Cuando arrancó la temporada una de las grandes noticias en can Barça, diríamos la más impresionantes y grata, no fueron ni los fichajes de João Cancelo y João Félix, ni siquiera los primeros partidos, sino el nivel de Lamine Yamal en ellos, y fue tan rotunda su excelsa y prematura explosión que Luis de la Fuente no tardó en llamarlo con La Roja en el choque de clasificación de España para la Eurocopa 2024 de Alemania ante Georgia, pero Xavi ha ido perdiendo el interés en hacerlo titular indiscutible, cosa que sí han sido otros canteranos como Gavi o Alejandro Balde.

Crisis de juego y necesidad de recursos

Lo curioso es que Yamal no compite con tres delanteros con marcas estratosféricas (tridente), ni siquiera con extremos puros de suma eficiencia, sino que el nivel de su competencia por momentos está siendo cuestionable. Y no solo eso, el canterano ha sido el mejor del equipo en muchos partidos del Barça sin que ello consiga darle continuidad al jugador criado en La Masia, prueba reciente de ello es el choque ante Osasuna de la Supercopa de España.

Es verdad que Yamal es el undécimo jugador de la plantilla en minutos, pero fruto, parece, de las lesiones de jugadores como Gavi o ahora Raphinha, el extremo diestro titular de Xavi. Sin ir más lejos el técnico catalán apostó por Ferran Torres ante el Real Madrid en la final de la Supercopa después de ser Yamal el mejor (o al menos, de lo mejor) ante el equipo de Jagoba Arrasate. Y este hecho, preocupante, se repite: solo ha jugado un partido íntegro en lo que va de liga.

Lo más importante en este asunto no viene dado por las cifras o los resultados, sino por las sensaciones. Yamal ha demostrado ser esta temporada el jugador más desequilibrante en el uno contra uno, lo que genera superioridades en sus compañeros, y ahora que el Barça se la juega sin Gavi o Raphinha en dos partidos clave, ante Unionistas y Betis; ahora que le han fallado otros jugadores, cabe preguntarse ¿cambiará el rol del canterano y le dará más peso?