Barça y Laporta ya no lo ven imposible: un nuevo doble percance puede acabar el lunes 22 con Xavi

En el FC Barcelona, tanto Deco como Joan Laporta, han insistido en que el cargo de Xavi Hernández no corre peligro, es decir, la manida de necesidad de reafirmación cuando se avecinan nubarrones de enormes proporciones, y el Barça los tiene, dos concretamente. De modo que vayamos a un extremo sobre la actual situación blaugrana: ¿puede acabar el club con el entrenador en los próximos días? Es poco probable ya que en can Barça quieren llegar al verano sin cambios severos, pero si se dan dos escenarios no es descartable incluso de cara al próximo lunes.

Tras la Supercopa y LaLiga, hay que reaccionar

No ha sentado bien entre la zona noble culé la derrota abultada y clara ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y la diferencia con otros fracasos o contratiempos de la era Xavi es que este sí se atribuye por entero a fallos técnicos del entrenador, que, entre otras cosas, adelantó líneas sin control ante un equipo blanco que lo destruyó en las contras. Por eso el margen empieza a ser cada vez más estrecho entre la continuidad y la ruptura, y como decimos dos hechos pueden decantar de forma exprés la balanza por la segunda opción, la más radical.

¿Y qué doble escenario es ese que puede hacer que el puesto de Xavi Hernández se vea seriamente amenazado el próximo lunes? Sencillo, dos derrotas en los dos siguientes partidos, porque si el Barça ya ha perdido el primer título en juego, en los dos siguientes choques si tuviera dos derrotas, diría adiós a dos más. Recordemos que el Barça juega ante Unionistas, equipo que milita en Primera Federación, en la Copa del Rey (jueves, 19.30, hora española) a partido único y una eliminatoria sería catastrófica para los blaugranas. Ese sería el primer paso al abismo.

El otro esperaría en la dominical. Si llegamos al próximo domingo a Sevilla, en el Benito Villamarín (18.30 h.), con el Barça eliminado de la Copa del Rey ante un rival muy inferior y viniendo de una temporada decepcionante, el Betis tendría en su mano acabar con el entrenador azulgrana: una derrota, más si tercia victoria del Madrid ante el Almería, dejaría LaLiga casi imposible, y, por tanto, solo la Champions League quedaría como única opción de título en pleno mes de enero. O lo que es lo mismo, algo inaceptable. Es verdad que el doble escenario es muy extremo y apocalíptico, pero el Barça sabe que si pierde los dos siguientes compromisos, Xavi tendrá muy complicado seguir.