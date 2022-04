Gavi y Frenkie de Jong provocan otro deseo de Laporta en el mercado

El FC Barcelona se encuentra en el mejor momento de la temporada en cuanto a sensaciones, pero eso no está privando al conjunto catalán tener algunos problemas internos que podrían agravarse de forma inminente. Si ya la situación de Ousmane Dembélé es altamente dubitativa, la de Gavi y Frenkie de Jong no lo es menos ya que son dos de los jugadores que aún no han reafirmado su continuidad en el equipo la próxima campaña.

El joven sevillano finaliza contrato en 2023 y sus exigencias económicas para renovar podrían frenar ese acuerdo con Laporta, mientras que el volante neerlandés se está dejando querer por los gigantes que ya el verano pasado trataron de cerrar su fichaje, especialmente el Manchester City y el Bayern Múnich. Todo esto provoca que sus posibles salidas sean dos preocupaciones de alto calibre y eso ha llevado a la directiva blaugrana a fijar un objetivo que llegaría al Camp Nou en el hipotético caso de que Gavi o De Jong terminaran saliendo del club: Rúben Neves.

El centrocampista del Wolverhampton es uno de los jugadores que están dando mucho que hablar en los últimos meses ya que sus buenas prestaciones en el conjunto inglés han despertado el interés de varios equipos de primer rango europeo, como el Manchester United y el Liverpool. No obstante, tal y como ha transmitido The Athletic, el Barça ha incluido al portugués en su lista de prioridades en el caso de que uno de los dos centrocampistas mencionados terminara haciendo oficial su adiós, algo que apremiaría la urgencia por encontrar un recambio que pueda rendir a un nivel similar.

Para Xavi la salida de Gavi o De Jong supondría un contratiempo importante dado que ambos vienen contando con mucha participación en sus planes, aunque la llegada de Neves bien podría subsanar ese vacío de una forma gratificante. El jugador de 25 años es consciente de que está en el momento ideal para dar un salto de calidad en su carrera y por ello no desperdiciará la ocasión que se le presenta, con United y Barça liderando la carrera para cerrar su traspaso, el cual oscilará los 30 millones: los próximos meses serán vitales para conocer su futuro.