Gavi y Pedri evitan otra fuga tras Busquets y Xavi está feliz: centrocampista top para la 23/24

Hacer caja siempre es algo que obliga a los clubs de tomar decisiones drásticas dentro de su plantilla y, mirando al Camp Nou, esto parecía estar cerca de provocar la salida de Frenkie de Jong del equipo. A pesar de que el centrocampista neerlandés de 26 años ha sido muy importante para Ronald Koeman, Sergi Barjuán y, sobre todo, Xavi Hernández desde que aterrizó en LaLiga, la posibilidad de traspasar al jugador para inyectar una buena suma de capital comenzó a dar que hablar el verano pasado.

El Manchester United fue el club que, instado por la presencia de Ten Hag, trató de estrechar lazos con Joan Laporta con una oferta de 80 millones. No obstante, aunque el presidente mostró cierta predisposición a dar luz verde a la misma, Xavi rechazó de forma tajante esta posibilidad aludiendo un peso capital de Frenkie de Jong en sus planes como acompañante de Gavi, Pedri y Sergio Busquets en la línea creativa.

Es por eso que, con el centrocampista catalán habiendo anunciado ya su salida del club, el adiós de Frenkie este verano hubiera hecho mucho daño a la planificación deportiva de Xavi Hernández a pesar de que la venta del jugador podría dejar en torno a 80 kilos en la tesorería.

Y es aquí donde, precisamente, se ha producido la gran noticia que en Don Balón hemos venido a contar: el propio De Jong, sin mayor demora, ha querido zanjar los rumores que le vienen situando en la órbita del Manchester United de la forma más gratificante para Xavi, es decir, confirmando su continuidad en las filas culés.

En unas declaraciones recogidas por The Telegraph, el futbolista no ha podido brindar una mejor noticia a Xavi Hernández con la vista puesta en la próxima temporada: “Me siento bien en el Barcelona. Si todo va bien me quedaré allí. No puedes decir nada al 100%, pero supongo que la próxima temporada jugaré en el Barcelona.”

Y la prueba fehaciente de la importancia que tiene Frenkie de Jong en el proyecto culé reside en la cantidad de minutos disputados en la última campaña, 3283, solamente superado por el mencionado Gavi, Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski y Jules Koundé.