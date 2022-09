Neymar hace sitio a Vinicius y Raphinha para triunfar juntos en 2022

Brasil parte, a día de hoy, como una de las grandes favoritas a ganar el Mundial de Qatar que comenzará el próximo 25 de noviembre. La canarinha cuenta con una de las plantillas más poderosas y amplias de todo el planeta y fruto de ello Tite, junto a otros países como Francia o Argentina, tendrán mucha responsabilidad en el evento más importante del año.

Centrando la atención en Brasil, el equipo liderado por Neymar JR parte ya como un claro favorito para poner el broche al 2022 de la mejor forma posible, pero la estrella del PSG no es el único motivo que justifica esto y en Don Balón nos hemos encargado de poner de manifiesto el atractivo ‘11’ por el que apostará Tite, si nada se tuerce, para tratar de enterrar la ilusión del resto de aspirantes a la Copa del Mundo, con el mencionado futbolista del PSG como gran referente, aunque no estará ‘solo’.

El combinado brasileño cuenta con la portería más envidiable del mundo ya que tanto Ederson como Alisson viene cuajando temporadas sobresalientes, aunque es el guardameta del City el que cuenta con algo más de ventaja para ser el elegido de Tite.

La línea defensiva, a pesar de que el nivel de algunos futbolistas como Éder Militão o Gabriel Magalhães, estará formada por Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi, aunque en el flanco izquierdo también podrían entra Álex Sandro o Álex Telles.

El centro del campo es la línea donde cuenta con menos alternativas de garantías el seleccionador de la canarinha, siendo Casemiro el único cuya titularidad no admite ningún tipo de dudas. No obstante, los acompañantes del reciente fichaje del Manchester United todavía no están claros, aunque como opciones más atractivas se encuentran Arthur Melo, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães o Philippe Coutinho, quien, a pesar de su poco peso en los clubs en los que ha estado en los últimos años, siempre ha contado para Tite.

En última instancia, aquí ya hay menos dudas atendiendo al nivel que están mostrando estos jugadores en el arranque campaña, el tridente de Brasil estará compuesto por Vinicius JR en el extremo izquierdo, Neymar como falso ‘9’ con total libertad de movimientos y Raphinha, uno de los fichajes cerrados por Joan Laporta durante el verano, en el sector derecho.