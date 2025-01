Giro inesperado en el fichaje de Jonathan Tah por el Barça, hay peligro

El fichaje del defensa alemán Jonathan Tah por el FC Barcelona, que parecía seguro semanas atrás, ahora está lleno de incertidumbre. Aunque es un hecho que el zaguero no seguirá en el Bayer Leverkusen, su destino en el equipo blaugrana pende de un hilo. ¿Qué está ocurriendo realmente?

El mercado de fichajes invernal lleva ya 9 días, pero no se ha concretado ningún acuerdo entre Tah y el Barça. Ni un preacuerdo verbal ha salido a la luz, lo que genera serias dudas sobre si el central alemán de 28 años terminará vistiendo la camiseta azulgrana la próxima temporada. La falta de avances ha hecho que muchos se pregunten: ¿Qué está deteniendo el fichaje?

Según fuentes cercanas al jugador, Tah estaría preocupado por la situación económica del FC Barcelona. La administración de Joan Laporta ha enfrentado dificultades para inscribir jugadores, algo que no pasa desapercibido para los posibles fichajes, así lo ha anunciado El Gol Digital.

