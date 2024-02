Giro total por Xavi y sorpresón: no a De Zerbi, Klopp y Alonso por el verdugo de Guardiola y Zidane

Por cada acción, hay una reacción y el Barça, por diferentes circunstancias, piensa que el destino les ha puesto en el camino al mejor indicado para situarse al frente del proyecto, más ahora que lo de Xavi empieza a exhalar el último estertor y los resultados de esta temporada exigen un vuelco inmediato a la deriva del club para la temporada que se viene, la 24/25. Por eso Rafa Márquez pierde fuerza, por eso y porque el Bayern facilita el recambio.

Anuncio y puesta en marcha

Conforme se ha confirmado el adiós al final de la temporada de Thomas Tuchel como entrenador del Bayern, el Barça se ha puesto manos a la obra para contratarlo. Evidentemente no hay nada firmado ni cerrado, pero el club cree que el técnico alemán es un buen recambio para Xavi, ya que tiene experiencia en vestuarios complicados como el del Bayern o el del PSG, pero también ha ganado importantes títulos, como la Champions League con el Chelsea.

Es más, ahí, en aquella Liga de Campeones de la campaña 2020/21, el míster germano consiguió cargarse a la vez al todopoderoso Real Madrid de Zinedine Zidane, al que eliminó en semifinales, y al Manchester City de Pep Guardiola, al que le ganó la final (1-0). Con su carrera y pese a su mala temporada con el Bayern, Tuchel es un técnico top, acostumbrado a la presión y con dotes para el triunfo y el buen juego.

Los que quedarían en el camino

El problema para el Barça y que les ha lanzado a los brazos de Tuchel es que algunos de los nombres que ya estaban manejando no han sido posibles o están muy complicados. Por ejemplo, uno de los que más gustan, Roberto de Zerbi, le saldría muy caro al club y con la situación económica de la entidad blaugrana no es pertinente sumar presión financiera a las arcas blaugranas. Pero no solo él, Jürgen Klopp ha dicho ‘no’, quiere tomarse un año sabático, mientras que Xabi Alonso prefiere quedarse en el Leverkusen una temporada más o, en su caso, elegir Anfield o, llegado el caso, el Bernabéu.