Girona se queda con una estrella del Villarreal; Flick ahora dice que Eric García sigue en el Barça

El Girona de Michel Sánchez vivió una jornada plagada de novedades a horas del cierre del mercado de pases. En ese marco, la principal noticia para el club catalán, es que llegó a un acuerdo con Villarreal para la cesión de Arnaut Danjuma.

El delantero neerlandés de 27 años anotó 2 goles en 3 encuentros con el Submarino Amarillo y, cuando parecía que iba a continuar en esa institución, un llamado de último momento le hizo cambiar los planes.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Marcelino García Toral, el técnico del Villarreal, dio el visto bueno a la cesión y de esta forma Danjuma tendrá la oportunidad de disputar la “fase de liguilla” de la Champions League con su nuevo club.

Para el Girona, la llegada del neerlandés es una variante interesante para llenar el hueco que dejó la salida de Iker Almena, que fue transferido a la Saudi League Pro, y del ucraniano Artem Dovbyk.

🔴⚪️🛩️ Danjuma has been authorized to travel to complete Girona move from Villarreal!



Deal almost done. 🐍🇪🇺 pic.twitter.com/SUqUKNKtt8