Girona y Almería provocan lo impensable con Xavi: épico enfado, teme su KO y recado a la plantilla

El FC Barcelona consiguió sacar adelante la victoria en el último choque disputado ante el Almería, colista de la clasificación española, pero el partido muy diferente a lo que Xavi Hernández esperaba.

El conjunto andaluz aún no ha conseguido a ganar ningún partido en lo que va de curso y esto invitaba a pensar que el Barça, también con el objetivo de despejar las dudas generadas en el último mes de competición, conseguiría un triunfo muy cómodo, pero nada más lejos de la realidad.

El equipo llegó al tramo final del choque con empate en el mercado y solo una jugada aislada permitió a Sergi Roberto desequilibrar la balanza, algo que desencadenó una explosión épica de Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior, admitiendo el técnico algo que parecía inimaginable hace solo un par de meses atrás: “Este es un partido que debería haber terminado 2-0 o 3-0… pero el equipo no tiene el espíritu que mostró la temporada pasada, ni la agresividad. Es inaceptable. No puede ser que no corras como animales, que no entres a cada pelota… no puede ser que no lo es todo. Es inaceptable, es mi culpa. Es simple. Si la suerte no te llega a través del fútbol, tiene que llegar a través de la intensidad”.

Este grado de decepción -y de cabreo, por qué no decirlo- de Xavi tuvo su origen en el compromiso liguero ante el Girona en el que el Barça cayó de forma apabullante ante su propia afición en Montjuic, pero contra el Valencia y el Almería se ha dado algo realmente curiosa: en Mestalla, a pesar del empate, las sensaciones fueron mucho más gratificantes, pero ayer en la Ciudad Condal, con los tres puntos en el bolsillo, la imagen volvió a ser muy pobre y cuestionable.

El rendimiento de muchos futbolistas claves de la plantilla como Robert Lewandowski, João Félix, Andreas Christensen, Jules Koundé o Gündogan está dejando que desear y todo ello viene potenciando una decisión inimaginable a principios de temporada, que Joan Laporta esté valorando la destitución de Xavi Hernández a pesar de que hace poco más de un mes atrás ratificó al míster en el cargo cuando el equipo culé comenzó a mostrar esta versión tan desquiciante.