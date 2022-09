Gran error de Laporta en el mercado: Ferran Torres ya mira enero

Joan Laporta no lo ha podido hacer mejor en este mercado de fichajes. A pesar de todos los problemas con los que partía el club antes de comenzar el 1 de julio, el presidente del conjunto azulgrana ha conseguido encontrar la fórmula no solo para poder fichar a grandes jugadores y elaborar un equipo a la altura de los más grandes de Europa, si no que además ha trabajado muy duro para desprenderse de la gran mayoría de los descartes de Xavi Hernández como Braithwaite, Riqui Puig, Mingueza, Neto, Umtiti o Lenglet, aunque estos últimos en calidad de cedidos.

Joan Laporta ha vaciado el vestuario para dar entrada a nuevas caras, pero le ha quedado una última pieza por vender, no era un descarte declarado de Xavi Hernández, pero sí es un futbolista al que el técnico catalán le trasladó que no contaría con muchos minutos si se quedaba un año más en el FC. Barcelona, hablamos de Memphis Depay.

El delantero neerlandés ha estado gran parte del verano relacionado con la Juventus de Turín y por momento la operación estaba muy bien encaminada, solamente el pago de una parte del sueldo de Depay y la extensión del contrato alejaban al jugador y al club italiano de estampar su firma y convertirse así en un nuevo jugador ‘bianconero’, pero al final no lograron entenderse y el equipo italiano acabó fichando a Milik casi en la recta final del mercado, por lo que el FC. Barcelona trabajó a contrarreloj para intentar vender al ex del Lyon a algún equipo de la Premier League como el Chelsea o Manchester United, pero finalmente no pudo hacerlo.

Memphis Depay se queda, el único fallo de Joan Laporta en este mercado de fichajes al que solamente se le puede poner este pero, sabe que no podrá contar con muchos minutos, pero él siempre ha dicho que lo dará todo por el conjunto azulgrana, como siempre ha demostrado. La salida de Aubameyang puede ayudar mucho a que entre más veces en los planes de Xavi Hernández, pero sin duda alguna, quien más sufrirá los efectos de su permanencia será Ferran Torres.

El ex del Manchester City ha perdido su sitio en el once titular tras las llegadas de Lewandowski, Raphinha y la renovación de Dembélé, a lo que se suma el gran estado físico de Ansu Fati (libre de lesiones hasta el momento). El valenciano cada vez entra menos en los planes de Xavi Hernández y que se haya quedado Depay no ayuda mucho. El neerlandés tiene mucho gol y va a aprovechar sus minutos al máximo para intentar adelantar al español, que en principio está por delante de él en los planes del de Terrasa. Pero si el rendimiento de Depay sigue como hasta ahora, y el de Ferran Torres no mejora, quizás, cuando llegue enero, y ante la falta de minutos en el FC. Barcelona, el ex del Valencia empiece a buscar una salida del club. La batalla por buscar minutos en el once de Xavi Hernández ha comenzado, veremos quién la gana.