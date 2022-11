David Alaba y Mendy elegidos para salvar al Madrid tras el Mundial

David Alaba y Ferland Mendy son dos de los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid que no acudirán al Mundial de Qatar, el austriaco porque su selección no se clasificó para el torneo y el francés debido a que Didier Deschamps ha decidido no incluirle en su lista de convocados, apostando en este sentido por otros jugadores como Theo Hernández o su hermano Lucas.

De ahí que ambos futbolistas vayan a tener alrededor de un mes por delante para reponer fuerzas y tratar de recuperar su mejor estado tanto físico como futbolístico. Alaba y Mendy vienen generando algunas dudas en los últimos encuentros disputados por el Real Madrid, especialmente ante el Rayo Vallecano, y esto está convirtiéndose ya en un gran motivo preocupación de cara al segundo tramo de la campaña, un periodo en el que estarán en juego los títulos a los que aspira el club esta temporada.

Tanto el central austriaco como el lateral galo han contado con una gran dosis de protagonismo desde que Carlo Ancelotti se puso al frente del equipo la temporada pasada y este lapso de tiempo en el que podrán descansar de la forma adecuada mientras se celebra el Mundial tendrá suma incidencia una vez se haya reanudado la campaña nivel de clubs.

Y es que el resto de defensas que vienen siendo importantes para Ancelotti esta temporada, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal, sí que acudirán a Qatar con sus respectivas selecciones y, además, postulados como titulares indiscutibles en sus equipos, Brasil, Alemania y España.

Estos cinco futbolistas son los que están disfrutando de un rol más importante en los planes del entrenador y a partir de enero los mencionados Militão, Rüdiger y Carvajal podrían acusar ese exceso de protagonismo con sus selecciones nacionales, sobre todo si estos países logran llegar al tramo final del torneo.

Además, cabe señalar otro factor que esclarece la gran misión que tienen encomendada Alaba y Mendy. La exigencia del calendario obligará a estos jugadores a realizar un gran esfuerzo físico cada semana y de ahí que no disputar el Mundial sea clave para que estos dos hombres encaren el segundo tramo del curso en condiciones físicas óptimas, permitiendo así a ‘Carletto’ dosificar con mayor asiduidad a los tres jugadores que sí participarán en el evento más esperado de 2022.