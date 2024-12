Griezmann no es el único que quiere venganza ante el FC Barcelona y los 2 van a ser titulares

El FC Barcelona tiene mucho que perder en el partido de sábado ante el Atlético de Madrid, y quizá mucho que temer. Para empezar, el estado de forma de Antoine Griezmann en particular y de los colchoneros en general. Pero hay más.

Dejando a un lado el hundimiento progresivo de los azulgranas en el último mes y medio en LaLiga EA Sports, donde los rojiblancos les han recuperado en solo cinco jornadas nada menos que diez puntos, tanto el francés como su compatriota Clement Lenglet llegan al choque ante los azulgranas con cuentas pendientes. Y de las gordas.

El Principito no cuajó, pero por una razón

A ojos de Griezmann, su etapa en el Barça fue un completo desastre. Allí no cuajó, pero tampoco le dejaron hacerlo. Para empezar, llegó a un equipo y un proyecto en decadencia, un tránsito duro en la entidad culé que le tocó vivir en sus carnes. Con todo, hay responsabilidad del club en su fracaso.

No alcanzó su nivel porque fue desperdiciado, se le enfrentó con Leo Messi y no se protegió su inversión. Y encima tuvo que recular y arrepentirse públicamente por su ‘sueño’ de jugar en el Barça; eso por no hablar de que dejó ir dos de sus mejores años, cuando más cerca estaba de ganar el Balón de Oro, en el fallido proyecto blaugrana desde 2019 a 2021. Y quiere resarcirse el sábado; el momento perfecto para él y dar el golpe a LaLiga EA Sports.

Lenglet, la cara oculta que regresa henchido

Si hemos hablado de la reacción del Atlético de Madrid en liga en sus últimos seis partidos del campeonato y hemos de relacionar esa enorme mejoría y su transcendencia en el choque ante el Barça con un jugador en concreto, ese futbolista es Clement Lenglet, un motivo de preocupación más para el Barça.

El central francés, defenestrado por el Barça, está cedido en el Atleti y ha sido titular en los seis últimos partidos de los rojiblancos, donde han ganado todos los duelos. Su estado de forma es sensacional y será, como Griezmann, titular el sábado. Y, por supuesto, es quien más cuentas pendientes tiene con un club azlugrana al que la cláusula del miedo le hubiera venido bien en este aspecto.