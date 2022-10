Griezmann tiene socio: Simeone tumba a Bin Salmán por Luis Suárez 2.0

Inglaterra se ha despertado con una nueva vía de escape para uno de los tres cracks que formaron un tridente de ensueño en Liverpool. Esta nueva, por delante de la que se viene hablando, el Newcastle de Bin Salmán, es más apetecible para el jugador por proyecto, historia y reto. Y es que el Cholo Simeone habría elegido a Roberto Firmino como su gran objetivo para formar dúo con Antonie Griezmann en la punta de ataque, como hiciera con Luis Suárez en el pasado.

Con el francés ya establecido al menos durante las próximas cuatro temporadas en el Metropolitano -se cerró el acuerdo de traspaso definitivo con el FC Barcelona y Joan Laporta- la siguiente fase para el técnico argentino del Atlético de Madrid es volver a darle a Griezmann un complemento goleador, pero algo más, un jugador con buen juego de espaldas, capacidad para bajar a recibir y ser parte de elaboración en tres cuartas partes de campo para delante, un futbolista creativo dentro de su vocación de goleadora. Pues bien, el elegido es el punta del Liverpool, básicamente porque es todo eso, tiene experiencia al más alto nivel y termina contrato en junio de 2023. Y lo mejor de todo, el Liverpool no se opone a su salida prematura de la Premier League.

Centrándonos en los concreto, bien le vendrían las características del brasileño a este Atleti de dos velocidades que no termina de arrancar. Parece que como que el Atlético, por calidad de plantilla y características de ciertos jugadores, intenta evolucionar hacia un juego más asociativo, más profundo; eso sí, con una mayor exposición si la precisión no es la correcta, sin embargo la idea era que este salto no generara dudas en defensa, la gran cualidad del Atleti del Cholo Simeone. Y justo ha ocurrido lo contrario.

El Atleti ni es efectivo cuando ataca, ni tan rocoso cuando defiende. Con Firmino parte de estos problemas puede revertirse, ya que el jugador, como decimos, está dotado para participar en el juego de creación, generando salidas continuas en ambos costados y la franja central, igualmente es un gran finalizador del juego por banda y un buen elemento a usar en la presión alta sobre la salida del balón del rival. En definitiva, un complemento perfecto para un Griezmann que, esta vez sí, podrá jugar cuanto quiera Simeone. El Luis Suárez 2.0 está elegido.