Arreglado, ni Bayern ni Madrid, la bomba de CR7 son Beckham y Miami

Cristiano Ronaldo demostró este fin de semana que a este Manchester United venido de los infiernos y de hecho transitando de nuevo, pese a su ingente inversión, por los lodos del fracaso, aún le puede ser muy útil. El portugués marcó el segundo de los goles de los diablos rojos ante el Everton, rescatando tres puntos de Goodison Park para los de Erik ten Hag. Otra cosa es que la relación de CR7 con el equipo y su entrenador sea próspera y pueda prosperar. Sobre lo segundo, al menos a largo plazo, ya les decimos que no, de ahí que entre en juego David Beckham.

Según afirma el medio de comunicación inglesa, Daily Star, el crack luso habría dado su OK a la posibilidad de abandonar Europa en la temporada 23/24 con un rumbo fijo: Miami. El equipo de David Beckham -como Ronaldo, ex jugador del Real Madrid y del Manchester United- estaría tentando a la estrella de que sean ellos los primeros en adjudicarse los favores del crack cuando este deje atrás el fútbol de élite en el viejo continente.

Y este paso podría no estar tan lejano. Es más, afirma el citado mass media que hay un principio de acuerdo en el club, en el mismo Ten Hag y en Ronaldo, con Jorge Mendes como mediador autorizado, de que, llegado el caso, el futbolista pueda irse en el próximo mercado de fichajes invernal; ahora bien, para que esto sea posible debe mediar una transacción favorable para el club del norte de Inglaterra, de lo contrario los red devils no renunciarán a uno de sus mejore recursos goleadores. Si no se da en invierno, el portugués se irá en junio.

Así las cosas, el futuro de CR7, ya sea en enero (suena incluso el mismo Bayern de Múnich) o en el próximo mes de junio de 2023, está lejos de Old Trafford, y así como se pensaba que el portugués, que cumplirá esta temporada en curso 38 años, seguiría ligado a Europa, ahora la opción de irse al Inter de Miami no solo es factible y real, sino bastante posible. A CR7, al parecer, le interesa el mercado americano y su labor en Europa ya está más que amortizada, siendo uno de los mejores de siempre. Por otro lado, tiene un pacto con su selección por el que volvería a ella siempre y cuando siga compitiendo a un alto nivel, cosa que lograría en Estados Unidos con vista a la Eurocopa de 2024.