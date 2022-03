Guardiola desea al 9 de Argentina junto a Sterling y De Bruyne, viraje

Cada vez son más los futbolistas de primer calibre en Europa los que están vaticinando su salida de sus actuales clubs, bien por expiración de contrato o bien para buscar nuevas aventuras, y Lautaro Martínez se ha convertido en uno de los cracks que darán mucho que hablar durante los próximos meses. A pesar de renovar su contrato con el Inter de Milán en el pasado mes de octubre, el bajo rendimiento del futbolista ha provocado que las críticas estén abalanzándose sobre él y esa situación podría abrirle la puerta de salida del Giuseppe Meazza el próximo verano.

Eso sí, con lo que no contaba Lautaro es con que el Manchester City sería uno de los clubs dispuestos a hacerle un hueco en sus filas, según los avances de The Sun. Pep Guardiola sigue buscando ese ’9’ de garantías que, no solo cumpla con las cifras anotadoras de cara a puerta, sino que sea capaz de adaptarse al juego asociativo del conjunto citizen sin muchas dificultades, un perfil de jugador con el que el ariete sudamericano cumple a las mil maravillas.

De esta forma, el delantero argentino de 24 años se ha colado en la lista de alternativas que baraja el técnico catalán para reforzar aún más la poderosa plantilla que tiene a su disposición a día de hoy y en la que el futbolista de Bahía Blanca ha ganado muchas papeletas para ser el socio perfecto para Raheem Sterling, Kevin De Bruyne y Riyad Mahrez en el ataque de los skyblues el próximo curso.

Eso sí, cabe destacar también que, aunque Lautaro se haya colado con fuerza en la lista de opciones de Guardiola para reforzar la delantera del Manchester City el próximo verano, tanto Erling Haaland como Harry Kane siguen muy presentes en el Etihad Stadium y, salvo sorpresa mayúscula, ellos cuentan con prioridad para ser el ese ‘9’ deseado por Pep. No obstante, este sabe que hacerse con el noruego o con el inglés resultará mucho más complicado dado el gran elenco de trabas que existen en medio y por ello Lautaro podría tener su gran ocasión el próximo verano dado que también cuenta con otro aliciente a favor: el coste de su fichaje sería mucho menor ya que 60 millones tendrían el OK del Inter de Milán.