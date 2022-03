Tras Agüero, Guardiola prescinde del otro ‘9’ por su delantero soñado

El Manchester City es uno de los clubs que vienen dejando patente su enorme potencial económico con sendas incorporaciones millonarias durante los últimos mercados de fichajes y el próximo verano la dinámica podría vivir otro movimiento estelar en el Etihad Stadium. Pep Guardiola ya ha puesto de manifiesto su deseo de contar con un ‘9’ de garantías para ser la referencia del conjunto citizen y, tras la llegada de Dusan Vlahovic a la Juventus, son dos las alternativas diferenciadas que tiene el técnico catalán en mente: Erling Haaland y Harry Kane.

Uno de los dos llegará, si nada se tuerce, al City el próximo verano y con ello fulminará las opciones de Gabriel Jesus de tener protagonismo en el esquema del técnico, algo que a su vez propiciará la salida del brasileño. Esta temporada los números del ariete sudamericano de 24 años no están siendo nada satisfactorias, solamente 6 goles anotados, motivo principal por el que Pep está dispuesto a poner en marcha este doble negocio que incluso podría incluir al atacante en la operación por el noruego o, en su defecto, por el inglés.

Ya el verano pasado Guardiola dejó clara su posición a la hora de esclarecer el futuro de Sergio Agüero y por ello la directiva del City no ofreció al ariete argentino la posibilidad de renovar su contrato con el club, con vistas a Kane podría aterrizar sin mucha demora en el equipo. No obstante, el jugador del Tottenham Hotspur, cuando todo parecía encaminado para ello, no cerró su fichaje por los skyblues y eso supuso el gran chasco del entrenador español en el mercado, un error que no quiere volver a repetir en 2022.

Guardiola tiene muy claro que, con Kane y Haaland dejándose querer por media Europa, hará todo lo posible para contar con uno de estos dos futbolistas el próximo verano, algo que, sumado a la llegada de Julián Álvarez, dejará sin apenas opciones a Gabriel Jesus de ser importante en el equipo, sobre todo por las dudas generadas por el paulista en el presente curso.

Por ende, todas las partes podrían salir ganando si el ‘9’ acepta su salida del club: el Manchester City rescataría una cifra jugosa por su venta, la cual podría acercarse a 40 millones, para invertirlos en una de las prioridades de Guardiola para la delantera, el club evitaría que Gabriel Jesus se marche gratis en 2023 y, además, el jugador podría acaparar el protagonismo deseado desembarcando en un nuevo club, siendo los Spurs, el BVB y el Arsenal los principales candidatos para hacerle un hueco en sus filas.