Guardiola está desesperado y ahora es un peligro para Florentino Pérez y la Real Sociedad

El Manchester City y Pep Guardiola se hunden y eso tiene repercusión en el resto de Europa, muy concretamente en las intenciones de Florentino Pérez y la Real Sociedad. Para estos últimos, el de Sampedor ahora se ha vuelto, en un caso muy concreto, bastante peligroso.

Ese asunto tiene que ver, como no puede ser de otra forma, con la caída en picado de los skyblue y su rendimiento esta temporada, seguramente a raíz de la gravísima lesión de rodilla del Balón de Oro, un Rodri al que no se le espera y contra el que Pep quiere una certeza inmediata.

Sin su timón, otra guía que está en LaLiga

Lo introducido equivale a señalar que el City muy probablemente va a intensificar su intento de llevarse cuanto antes a Martín Zubimendi, lo que toca de cerca a Florentino y el Real Madrid, que siguen al jugador español, y sobre todo dinamita el día a día de la Real Sociedad, que lo quiere conservar. Sin ir más lejos, se puedo ver ante el Real Betis, el jugador vasco es capital en el esquema txurri-urdin.

Es normal, no obstante, que suceda esto con Guardiola. El catalán vio como su equipo se dejaba la Premier League en Anfield, ante el Liverpool (2-0), y, con problemas en Champions, no puede esperar a Rodri, que no jugará más esta temporada y no sabe cómo regresará de su lesión, de modo que la solución más eficaz es fichar a su recambio en la Selección Española de Futbol.

El cuándo y el cómo importan

Con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros y ninguna intención de abandonar a la Real Sociedad antes de junio -tampoco ha asegurado que vaya a hacerlo una vez acabe la temporada- Zubimendi sabe que el City (y el Madrid) lo quiere y que probablemente la presión se va a intensificar durante el próximo mes de enero.

Guardiola planea tentar al jugador con un gran sueldo, un proyecto atractivo y un estilo de juego que le favorece. Si esto sucede, si el City se lanza a contratar a Zubimendi el mes que viene, el jugador deberá resistir y los dos reales, la Real Sociedad y el Real Madrid, esperan que así lo haga, ya que un Guardiola desesperado resulta doblemente peligroso.