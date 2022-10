Guiño de la estrella georgiana a Florentino: sustituto para Asensio

Cada vez resulta más improbable, aunque por supuesto no se puede descartar nada, que Marco Asensio continúe el año que viene en el Real Madrid. El jugador balear no solamente ha perdido su puesto en el once ante Rodrygo, sino que también lo ha hecho ante Valverde. El uruguayo se ha ganado su lugar en el once en la banda derecha del ataque blanco y el ex del Mallorca cada vez cuenta con menos minutos en el once de Carlo Ancelotti.

Los rumores sobre su salida cada vez son más habituales e incluso se llegó a especular en el último parón de selecciones que podría acabar en el FC. Barcelona, algo que el propio jugador no descartó cuando fue preguntado por este asunto en rueda de prensa. Sea como fue, independientemente de donde acabe el año Marco Asensio, lo que está claro es que el Real Madrid necesitará buscarle un refuerzo, y de la misma manera que el ataque blanco suena para varios equipos, son muchos los futbolistas para ocupar la posición del balear el año que viene, y ahora, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, también ha hecho un guiño a la afición blanca.

Según ha hecho público el propio Khvicha Kvaratskhelia en declaraciones a Corriere dello Sport, su ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo, pero su primer ídolo en el Real Madrid fue Guti. El futbolista del Nápoles se ha declarado fan de dos de los más grandes jugadores blancos y el Real Madrid puede que busque un refuerzo para la banda derecha del ataque en 2023 si Marco Asensio acaba haciendo las maletas, el georgiano podría ser una opción.

Khvicha Kvaratskhelia está siendo una de las grandes sorpresas del campeonato italiano este curso. El atacante de 21 años lleva 6 goles y una asistencia en 11 partidos entre todas las competiciones y es uno de los grandes culpables de que hoy el equipo de Luciano Spalleti marche líder de la Serie A y encabece el Grupo A de la Champions League con 9 puntos por delante del Liverpool. El ex del Rubin Kazan es titular indiscutible junto a Raspadori e Hirving Lozano y ya suena para salir del Nápoles el próximo verano y su valor de mercado es de 35 millones de euros según Transfermarkt.