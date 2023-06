Laporta le da la peor noticia a Xavi: lío por Ferran y Ansu Fati que amenaza a Gundogan y De Jong

Estancada, así está la operación salida en can Barça y tal y como ha revelado The Athletic esta situación, de no resolverse, podría generar un problema de dimensiones enormes al Barcelona, su proyecto en la campaña 23/24 y su prestigio como institución. Y es que, de entrada, el fichaje de Ilkay Gundogan se ve amenazado si el Barça no resuelve la liberación de 50 millones de euros en un determinado plazo. Pero hay más.

Posible fichaje frustrado

En el Barça dan por supuesto que conseguirán solventar esta situación, sin embargo, la información citada por el mass media habla a las claras del momento crítico que vive el Barça, actual campeón de LaLiga. Esa obtención de 50 kilos la conoce Gundogan, que tiene firmado con el Barça que de no poder ser inscrito obtendría la libertad automática recibiendo, además, un año de sueldo íntegro. Es decir, un asunto catastrófico que ni se plantean en can Barça, no solo por lo económico, sino por el ridículo que supondría.

Por otro lado, esos 50 kilos no dulcifican una necesidad mayor a liberar, lo que lleva al Barça, y por ende a Xavi Hernández, al segundo y gran problema de la entidad. Ansu Fati, Raphinha y Ferran Torres se niegan a salir del Barcelona, todos tiene contrato y solo la llegada de una oferta masiva por alguno de ellos puede hacer que se piensen salir del Barcelona. Y con ello no hablamos solo de una transacción en favor de las arcas culés, sino también de una oferta que garantice a los futbolistas su sueldo por contrato. Y eso no es nada sencillo.

La peor vía

De modo que el Barça se abre a otra posibilidad que sienta como un jarro de agua fría a Xavi: perder a Frenkie de Jong. El internacional neerlandés sigue siendo el jugador de la plantilla con más tasación y saben en can Barça que al menos el Manchester United podría ofrecer una enorme cantidad para hacerse con sus servicios, de modo que esa es la vía de urgencia para un ingreso masivo si las cosas se ponen feas con las fechas y el equilibrio salarial. Como es lógico esta opción aterra al entrenador, que con la salida de De Jong, solo un tiempo después de haber perdido a Sergio Busquets, se vería en peor escenario que con el que culminó la 22/23.