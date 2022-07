Hacen historia en el Barça: peligra el trono de Messi, Iniesta o Puyol

Los jóvenes canteranos de 17 y 19 años constituyen la última esperanza a la que se agarra el Barcelona para que vuelvan los éxitos y se olvide, de una vez por todas, la actual mala situación económica del club. Gavi y Ansu Fati, a los que se une con todo merecimiento Pedri (19 años) pese a no ser de la Masía, están llamados a ser los herederos de las grandes estrellas que ha dado la prestigiosa cantera azulgrana: nada menos que leyendas del fútbol como Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, y muchos más que actualmente siguen en activo y cuyo legado en el Barcelona será difícil de olvidar.



Gavi ha demostrado poseer una personalidad única para un chico que ni siquiera llega a la mayoría de edad. El joven sevillano está llamado a hacer historia tras empezar a acumular brillantes récords tanto en la selección como en el Barcelona: goleador y debutante más joven con el combinado nacional y debutante como titular más joven en un Clásico. Todo ante la atenta mirada de su representante y otro símbolo de la Masía como Iván de la Peña.



En el caso de Ansu Fati, el actual calvario de lesiones por el que está pasando el jugador ha frenado la irrupción de otro joven talento de la cantera barcelonista. El ‘10’ azulgrana, dorsal heredado nada menos que de Leo Messi, está a punto de volver y de seguir ampliando sus grandes registros en el club para la edad que tiene: el doblete más precoz en la historia de la Liga y el jugador más joven en marcar un gol en la Liga de Campeones.



Por su parte, no se puede dejar fuera de esta ecuación a Pedri, pese a que no esté criado en Can Barça. El canario es el otro joven ‘crack’ al que se agarra el barcelonismo para volver a pelear por cosas importantes. La temporada de su debut en el Barcelona fue sencillamente espectacular con 52 partidos, el que más por delante de otros grandes nombres. Razón por la que entra junto con Gavi y Ansu Fati a competir de lleno por asaltar el trono de la Masía.