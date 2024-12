Hakim Ziyech se va del Galatasaray y ya negocia ser la bomba en 3 destinos de LaLiga EA Sports

Conforme se acerca la ventana de transferencias invernal comienzan los rumores, los tanteos o los indicios de ello. Con Hakim Ziyech no hará falta nada de eso, directamente se ha colocado en el mercado lo quiera o no el Galatasaray, su equipo, y uno de sus más intensos deseos pasa por LaLiga.

El talentoso y polémico jugador marroquí descargó con claridad cuáles son los motivos de su descontento y su deseo expreso de romper con el club de Estambul, tras lo cual se le dibuja un nuevo futuro y en él quiere colocar un viejo sueño antes del retiro: jugar en LaLiga EA Sports.

Lo que está claro es que en la liga turca no va a quedarse, al periodista Haluk Yurekli le espetó el futbolista, “el Galatasaray se acabó para mí, les dije que me iría en enero. Ya no me preguntan nada, hago lo que quiero. Nunca he visto a un entrenador tan pobre como Okan Buruk”, sentenciando, “pase lo que pase ya me arrepiento de haber venido al principio de temporada”.

Los tres destinos más factibles en España

Dicho esto, sabe el zurdo del Galata que en Arabia Saudí quieren hacerse con sus servicios, ya que además de ser un talento de renombre es árabe, de modo que sería un doble incentivo para la Saudi Pro League, ahora bien, el ex de Chelsea y Ajax de Ámsterdam tiene otros planes, al menos hasta que pueda cumplir un viejo deseo, como es jugar en España.

En su día fue relacionado con el Sevilla FC, pero eso ya no es posible dada la precaria situación financiera hispalense, de modo que su entorno pretende llamar en tres direcciones: San Sebastián, Villarreal y Girona, por ver si pueden llegar a un acuerdo.

El sueldo no sería un problema

Sabe Hakim Ziyech que, aún llegando a un acuerdo, su sueldo en el equipo otomano no va a recibirlo ni en el Villarreal CF, ni en la Real Sociedad, ni en el Girona, de modo que está dispuesto a bajárselo considerablemente con tal de probar hasta final de temporada en LaLiga EA Sports. Y es que su entorno conoce al presupuesto de los dos primeros clubs, los más altos de LaLiga tras los tres gigantes españoles, y de la ayuda del City Group al cuadri gironin.

A sus 31 años, su objetivo en el futbol español es claro: quiere jugar en un equipo con aspiraciones europeas, firmar hasta final de temporada y por la campaña siguiente y tener el compromiso del club objetivo de que podrá ser importante pese a llegar en la ventana invernal.