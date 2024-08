Hansi Flick debe sacar a un defensa del Barça para inscribir a Dani Olmo; Laporta hace números

El mercado de pases del Barça no se detiene y entro en instancias decisivas. Es que por los problemas de límite salarial, en las oficinas del club blaugrana hacen cuentas para que encajen todas las piezas para poder incorporar a dos jugadores e inscribir a Dani Olmo.

Para conseguir liberar masa salarial, en el FC Barcelona saben que deben deshacerse de dos futbolistas y, por estas horas, hay tres nombres sobre la mesa. El primero es Ansu Fati, que no formará parte del proyecto de Hansi Flick y le darán salida.

La duda está entre los defensores Eric García y Andreas Christensen. Uno deberá de estos nombres deberá abandonar la Ciutat Esportiva Joan Garmper en cuestión de días y todo dependerá de las ofertas que lleguen al Barça.

A esta altura del mercado de pases, quien tiene más chances de ser vendido es el danés. Aunque su intención es seguir en España, Christensen sabe que en el Barça no podrá ocupar un lugar en la zaga central. Es por esa razón que no ve con malos ojos una venta.

Laporta está dispuesto a largarlo por un mínimo de 25 millones de euros. Si el precio baja más, Tottenham y Manchester United están al acecho.

Uno de los jugadores que quiere sumar el FC Barcelona es al lateral João Cancelo. El club viene manteniendo charlas con el City pero en las últimas horas las negociaciones tomaron un giro.

Según el periodista Fabrizio Romano, apareció “una oferta formal para fichar a João Cancelo mientras las negociaciones están en marcha con el Manchester City y el equipo del jugador. Es la primera opción del técnico portugués Jorge Jesús. En caso de la llegada de Cancelo, el RB del Al Hilal Saud Abdulhamid podría unirse a la AS Roma según se llevaron a cabo las conversaciones”, detalló en su reporte.

En el FC Barcelona son optimistas creen que contarán con Cancelo para esta temporada. De acuerdo con la información que manejan en las oficinas blaugranas es que Cancelo cree que aún no es momento de pasar a la Saudí League Pro.

